Biletele la preţ redus pentru Scorpions, epuizate în câteva ore

Biletele promoţionale pentru concertul pe care trupa Scorpions îl va susţine la Zone Arena din capitală, pe 9 iunie, s-au epuizat în câteva ore. În aceste condiţii, organizatorii au decis să suplimenteze numărul acestora, punând în vânzare încă 500 de tichete pentru fiecare din cele două categorii Gazon A şi Golden Circle. „Este fenomenal ce se întâmplă. Vineri, la ora 10.00, când s-a deschis magazinul Unirea Shopping Center, zeci de persoane aşteptau afară să cumpere bilete la Scorpions, iar în şapte ore s-au vândut toate cele 1.000 de bilete reduse\", a spus Sorin Săraru de la Project Events.

Trupa Scorpions va concerta în România pe 9 iunie, show-ul făcând parte din turneul mondial de adio „Get Your Sting And Blackout World Tour\". Turneul este programat să dureze în total trei ani şi cuprinde concerte susţinute în toată lumea.

Biletele pot fi achiziţionate la preţ redus până pe 13 februarie, de la Magazinul Biletoo.ro din Unirea Shopping Center. Preţurile biletelor vor fi următoarele: 128 de lei la Gazon B, 190 de lei la Gazon A (161,5 lei în perioada 10 - 13 februarie), 265 de lei în sectorul Golden Circle (225,25 de lei doar în perioada 10 - 13 februarie) şi 350 de lei la tribună. Acestea vor putea fi cumpărate în perioada 10 - 13 februarie doar din Magazinul biletoo.ro din Unirea Shopping Center, iar de luni, vor putea fi găsite în reţeaua magazinelor biletoo.ro din toată ţara, Unirea Shopping Center, Magazinele Diverta, Sala Palatului, Librăria Eminescu, Magazinul Victoria, Magazinul Muzica, Palatul Naţional al Copiilor, Staţia de Metrou Unirii 1 şi online, pe biletoo.ro, bilete.ro, myticket.ro, blt.ro, biletfan.ro şi ticketpoint.ro.

Formaţia a susţinut mai multe concerte în România, atât în Bucureşti, cât şi în restul ţării.

Scorpions este o trupă germană de rock, originară din Hanovra, celebră în anii \'80 pentru piese precum \"Rock You Like a Hurricane\", \"No One Like You\", \"Still Loving You\" şi \"Wind of Change\". De-a lungul carierei sale, formaţia a vândut mai bine de 75 de milioane de albume în întreaga lume.

Grupul Scorpions, înfiinţat în 1965, are în componenţa actuală cinci muzicieni provenind din ţări diferite, printre care basistul polonez Pawel Maciwoda, în vârstă de 42 de ani, şi toboşarul american James Kottak. Cel de-al 22-lea album al trupei se intitulează \"Sting In The Tail\" şi a fost lansat pe 19 martie 2010.