Biletele la „Rhythm of the Dance”, suplimentate

Show-ul „Rhythm of the Dance” al faimoşilor dansatori irlandezi va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, în această duminică. Vestea bună pentru cei care nu şi-au mai putut achiziţiona bilete este că organizatorii au suplimentat numărul locurilor cu încă 20 de tichete, la preţul de 100 lei.

Ora de începere a spectacolului este 19.00, iar timp de două ore, străvechea poveste a celţilor şi cele mai moderne tehnici scenice se vor împleti şi vor captiva imaginaţia şi trăirile publicului autohton iubitor de frumos. Muzica, dansul, costumele şi ritmurile frenetice sunt îmbinate cu măiestrie de către Doireann Carney, celebra coregrafă a lui Michael Flatley.

Prezenţa în oraş a celebrei Companii Naţionale de dansuri a Irlandei se datorează directorului Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu, care a reuşit să ofere publicului constănţean şansa de a se întâlni cu una dintre cele mai spectaculoase şcoli de dans din lume. Încă de la debutul spectacolelor amintite, în 1996, acestea s-au bucurat de un succes răsunător, fiind apreciate de mai mult de cinci milioane de spectatori din peste 33 de ţări, motiv pentru care au deschis o nouă eră în lumea spectacolului de divertisment.

Cel mai recent spectacol pe care dansatorii irlandezi l-au susţinut în România a avut loc la Sala Palatului din capitală, anul trecut, pe 31 mai, moment în care au reuşit să strângă aproximativ 8000 spectatori. Creatorul acestui gen de spectacol este dansatorul şi coregraful american Michael Flatley. Geniu de necontestat, acesta a cucerit mapamondul cu magia dansului său, pe care o împărtăşeşte prin show-urile create şi produse de el: „Riverdance”, „Rythm of the Dance”, „Feet of Flames” sau „Celtic Tiger”.