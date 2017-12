Biletele la Scorpions, în curs de epuizare

Chiar dacă au rămas mai bine de trei săptămâni până la concertul-eveniment al trupei Scorpions în capitală, biletele din Tribuna A sunt deja epuizate, iar pentru gazon B mai sunt disponibile doar 200 de bilete. De la anunţarea concertului din data de 9 iunie, de la Zone Arena, românii au dovedit că sunt adevăraţi fani Scorpions şi au achiziţionat peste 12.000 de bilete. Cei interesaţi de evenimentul de la Bucureşti şi care nu şi-au rezervat, încă, tichete, ar trebui să se grăbească, capacitatea maximă de la Zone Arena fiind de aproximativ 20.000 locuri.

În momentul de faţă, la Tribuna A nu se mai găsesc bilete, la tribunele B, C şi D au mai rămas foarte puţine, iar pentru gazon B mai sunt în jur de 200 de locuri.

Biletele pot fi achiziţionate de la magazinele Diverta, Flanco, Victoria, Muzica, Sala Palatului, Librăria Eminescu, Palatul Naţional al Copiilor. Cei care doresc să comande biletele online o pot face de pe site-urile biletoo.ro, bilete.ro, myticket.ro, blt.ro, biletfan.ro sau ticketpoint.ro. Preţurile biletelor sunt următoarele: 128 lei - Gazon B, 190 lei - Gazon A, 265 lei - Golden Circle şi 350 lei - Tribună

Mega-show-ul de adio al legendarei formaţii, cu o carieră de 40 de ani, va avea loc pe 9 iunie, la Zone Arena din Bucureşti şi face parte din „Get Your Sting and Blackout World Tour”. Românii care îi aşteaptă cu nerăbdare, dar şi cu tristeţe pe „greii” rock-ului internaţional vor avea prilejul să cânte împreună cu ei hiturile „Wind of Change”, „Still Loving You” sau „Rock You Like A Hurricane”, dar şi piese noi, incluse pe ultimul lor album, „Sting in the Tail”.

În deschiderea concertului vor cânta două trupe foarte apreciate de publicul român şi nu numai: Trooper şi Christian Becker & Avenue.