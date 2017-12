Biletele pentru concertul lui Lenny Kravitz, în vînzare

Biletele pentru concertul pe care Lenny Kravitz îl va susţine, pe data de 26 iulie, pe Stadionul Cotroceni din capitală, se pun, de astăzi, în vînzare. Biletele vor avea preţuri variate - 70, 95, 130, 200 şi 350 de lei -, în funcţie de poziţia pe stadion. Organizatorii au şi o ofertă specială pentru fanii artistului. Astfel, primele 1.000 de comenzi de cîte două bilete, de pe site-ul www.myticket.ro, vor fi livrate fără costuri adiţionale de expediere, iar oferta este valabilă pînă pe 14 februarie sau pînă la epuizarea celor 2.000 de bilete.

Concertul pe care Lenny Kravitz îl susţine la Bucureşti face parte din turneul de promovare a noului album realizat de artist, „It Is Time For A Love Revolution”, care va fi lansat în februarie.

Lenny Kravitz, un simbol al muzicii retro, a descoperit rock’n’roll-ul în liceu şi, puternic influenţat de Prince şi „Purple One”, şi-a definitivat stilul inspirat de aceştia. A obţinut un contract cu Virgin Records, iar în 1989, a lansat „Let Love Rule”, prima piesă de succes pe piaţa muzicală. Albumul cu acelaşi titlu s-a bucurat de apreciere din partea publicului, deşi presa a rămas reticentă la imaginea retro a tînărului Kravitz. Au urmat albume ca: „Mama Said” (1991), „Are You Gonna Go My Way” (1993), „Circus” (1995) sau „Lenny” (2001). Kravitz are în palmares şi numeroase distincţii, printre care premii Brit, MTV, Billboard şi Grammy pentru cel mai bun artist rock, patru ani la rînd, între 1999 şi 2002.