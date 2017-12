Biletele pentru concertul Natalie Cole, în vînzare şi la Constanţa

Celebra interpretă Natalie Cole a reluat turneul de promovare a albumului „Still Unforgettable”, după ce a suferit un transplant de rinichi. Apelul disperat al artistei, prezentă într-o celebră emisiune televizată pentru a-şi găsi un donator, i-a salvat viaţa şi a adus-o în atenţia publicului. Acum a revenit pe scenă, în formă, lucru care transpare şi din show-urile sale reuşite. „Nu credeam, niciodată, că voi mai putea fi prezentă aici sănătoasă, întreagă şi dedicată în întregime muzicii şi publicului meu”, a declarat cîntăreaţa în vîrsta de 59 de ani.

Pentru prima dată, vocea lui Natalie Cole se va auzi live la Bucureşti, pe 27 octombrie, într-un spectacol care promite să fie de excepţie. Harta europeană a turneului mai include Austria, Polonia şi Elveţia. Biletele, cu preţuri cuprinse între 100 şi 500 lei, pot fi cumpărate de la casa de bilete a Sălii Palatului, din reţeaua magazinelor Germanos din întreaga ţară, din magazinul Muzica, din librăriile Cărtureşti din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Suceava şi Constanţa.

Natalie Cole şi-a uimit fanii cu spectacolul său de revenire din 9 septembrie, de la Hollywood Bowl. Solista a cîntat 17 piese, fragmente din repertoriul care a consacrat-o: Come Rain or Come Shine, Nice ‘N’ Easy, Unforgettable - cîntată în duet cu tatăl său şi însoţită de un slideshow de fotografii din copilăria artistei, care a impresionat audienţa.