Biletele pentru Depeche Mode, vîndute aproape în totalitate

Biletele pentru zona din faţa scenei la concertul trupei „Depeche Mode” de la Bucureşti, programat pentru data de 16 mai 2009, au fost vîndute aproape în totalitate, la mai puţin de trei săptămîni de la punerea în vînzare. În zona respectivă (A), aflată cel mai aproape de scenă, mai sînt disponibile doar 300 de bilete, la preţul de 190 de lei bucata. Biletele în alte sectoare costă între 100 şi 360 de lei. Concertul pe care „Depeche Mode” îl va susţine în România, în luna mai a anului viitor, este al doilea susţinut la noi în ţară de celebrul grup britanic şi va avea loc în parcul Izvor, lîngă Palatul Parlamentului.

„Depeche Mode” va reveni în România cu ocazia turneului „Tour of the Universe”, care va marca apariţia celui de-al 12-lea album de studio, programat să apară pe piaţă în aprilie 2009. Britanicii au mai concertat în România pe data de 23 iunie 2006, pe stadionul „Lia Manoliu” din capitală, în faţa a peste 44.000 de fani. Trupa „Depeche Mode” a fost fondată, în anul 1980, de Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher şi Vincent Clarke. Acesta din urmă a părăsit grupul după lansarea primului album şi s-a remarcat ca lider al formaţiilor „Yazoo” şi „Erasure”. Chiar şi fără Clarke, „Depeche Mode” a devenit una dintre cele mai populare şi longevive trupe apărute în perioada New Wave, alături de „The Cure” şi „U2”. Pînă în 2006, cei de la „Depeche Mode” vînduseră peste 73 de milioane de discuri în întreaga lume şi a avut 44 de piese în UK Singles Chart. Printre hit-urile trupei se numără „Everything counts”, „Master and servant”, „Enjoy the silence”, „Personal Jesus” şi „It\'s no good”.