Biletele pentru festivalul Glastonbury 2010, epuizate în mai puţin de 24 de ore

Biletele pentru ediţia de anul viitor a festivalului de muzică Glastonbury din Marea Britanie s-au epuizat în mai puţin de 24 de ore de la punerea lor în vînzare, acest eveniment urmînd să se desfăşoare în perioada 23-27 iunie 2010. Persoanele care s-au înregistrat în prealabil au avut posibilitatea să cumpere un bilet sau să plătească un depozit de 50 de lire sterline (54,5 euro) pentru a rezerva un bilet, urmînd să achite costul total al acestuia pînă pe data de 28 februarie 2010. Biletele sînt cu 10 lire sterline (10,9 euro) mai scumpe decît în 2009, iar un abonament pentru toate zilele festivalului costă 185 de lire sterline (208 euro).

Ediţia 2009 a festivalului a avut nevoie de cîteva săptămîni pentru a vinde toate biletele, iar în timpul celei din 2008, fanii încă mai puteau găsi bilete în zilele evenimentului. Organizatorii festivalului au folosit acelaşi sistem de înregistrare ca acela de anul trecut, fiecare persoană în vîrstă de peste 13 ani fiind obligată să completeze datele personale în formularul de rezervare a biletului. Pe site-ul oficial al festivalului a apărut anunţul următor: ”Biletele pentru Glastonbury 2010 au fost puse în vânzare la ora 9.00 dimineaţa (duminică, 4 octombrie), iar această a 40-a ediţie a festivalului este acum sold-out. Le mulţumim tuturor celor care au cumpărat biletele. E-mail-urile de confirmare sînt expediate chiar în aceste momente. Pentru cei care nu au putut să rezerve sau să cumpere bilete astăzi (duminică), un mic număr de bilete va fi pus în vînzare în săptămînile următoare, dacă va exista vreo tranzacţie anulată. Pentru cei care încă nu s-au înregistrat, procesul de înregistrare se redeschide luni, 5 octombrie, la ora 9.00, pe site-ul www.glastonburyregistration.co.uk”.

În mod tradiţional, line up-ul festivalului va fi anunţat abia după ce biletele sînt sold out. De asemenea, evenimentul de anul viitor va marca împlinirea a 40 de ani de la prima ediţie a festivalului. Pentru a sărbători acest lucru, line up-ul din 2010 va cuprinde artişti care au făcut istorie la Glastonbury, de-a lungul timpului. Festivalul Glastonbury este unul dintre cele mai mari evenimente de gen desfăşurate în aer liber din lume. Festivalul găzduieşte numeroase concerte şi adună anual un public de circa 180.000 de spectatori. Anul acesta, la Glastonbury au concertat artişti precum Neil Young, The Specials, Lily Allen, Regina Spektor, Gabriella Cilmi, Björn Again, Bruce Springsteen, Kasabian, Dizzee Rascal, Spinal Tap, Eagles of Death Metal, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Jones, Amadou & Mariam, Status Quo.