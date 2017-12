Biletele pentru Michael Bolton, în vânzare la Casa de Cultură

Celebrul cântăreţ Michael Bolton se va reîntâlni cu fanii din România, în această lună, la Constanţa, pentru a-şi promova cel mai nou album, „One World, One Love\". Concertul de la malul mării poartă numele ultimului său hit, „Murder My Heart\", melodie care a fost compusă de cântăreţ împreună cu Lady Gaga.

Biletele pentru acest show, care se va desfăşura pe data de 30 iulie, pe platoul din zona Porţii 1 a Portului, au fost puse în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, la preţul de 200 lei, pentru locurile cu scaune şi 60 lei, în picioare. În plus, acestea pot fi cumpărate şi din reţeaua magazinelor Orange, Germanos, Vodafone, Librăriile Cărtureşti sau Humanitas ori online, de pe eventim.ro şi bilete.ro.

Spectacolul de pe litoralul românesc a fost inclus pe lista turneului chiar de Michael Bolton, artistul fiind impresionat de dragostea cu care a fost primit de fiecare dată de publicul din ţară. Michael Bolton a mai concertat la Bucureşti, în 2005, iar în 2007, el a susţinut un spectacol la Braşov. În 2008, el ar fi trebuit să concerteze la Sala Palatului, în decembrie, însă show-ul a fost anulat. Cel mai recent concert susţinut de celebrul artist în România a avut loc la Bucureşti, la sfârşitul lui iunie 2009. Evenimentul live, de la acea dată, a avut loc la Sala Palatului şi a strâns aproximativ 4.000 de spectatori. Concertul a inclus toate hiturile cântăreţului american, dar şi melodii din repertoriul lui Frank Sinatra. Participanţii au avut ocazia de a asculta live melodii consacrate, precum „How Am I Suppose to Live Without You”, „A Love So Beautiful”, „How Can We Be Lovers”, „When a Man Loves a Woman”, „Said I Loved You... But I Lied” şi „Can I Touch You Thouch You There”.

De-a lungul carierei sale, artistul a vândut peste 53 milioane de albume şi single-uri şi a câştigat două premii Grammy şi şase premii American Music. A compus pentru Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Kenny G., Cher, Peabo Bryson, Patti Labelle şi mulţi alţii. De asemenea, a scris piese în colaborare cu artişti ca Bob Dylan, BabyFace şi Diane Warren şi a cântat alături de Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Ray Charles şi B.B. King. În 1993, el a pus bazele organizaţiei The Michael Bolton Charities, care oferă asistenţă, educaţie şi adăpost copiilor şi femeilor sărace sau abuzate.