Biletele pentru show-ul Madonnei în România s-au pus în vînzare

Celebra artistă Madonna va concerta la Bucureşti, în Parcul Izvor, pe data de 26 august. Biletele pentru acest show s-au pus în vînzare începînd de astăzi, tichetele fiind disponibile la categoriile de preţ de 120, 160, 600 şi 800 de lei. Biletele pentru megashow-ul pe care îl va susţine Madonna în România sînt disponibile online şi prin magazinele Diverta.

Concertul pe care Madonna îl va prezenta la Bucureşti va avea nevoie de şapte zile de amenajări şi trei zile pentru dezafectarea scenei. O echipă formată din 1200 de oameni şi 100 de camioane încărcate de echipamente vor fi necesare pentru pregătiri. Capacitatea Parcului Izvor a fost estimată în jurul a 60.000-70.000 de oameni, potrivit organizatorilor evenimentului. În spaţiul destinat show-ului vor fi amenajate baruri, cu o lungime de jumătate de kilometru. Una dintre cerinţele artistei a fost şi crearea unui spaţiu de joacă pentru copii.

În primă fază, Madonna şi-a încheiat turneul mondial „Sticky and Sweet”, care a debutat la Cardiff, în Marea Britanie, în august 2008, cu un segment sud-american, ultimul concert avînd loc pe 21 decembrie, la Sao Paulo. Pînă în prezent, „Sticky and Sweet” este turneul cu cele mai mari încasări al unui artist solo, atingînd suma de 281,6 milioane de dolari, potrivit publicaţiei de specialitate „Pollstar”. Show-urile din cadrul „Sticky and Sweet” înseamnă, în cifre, două scene, bijuterii în valoare de un milion de lire sterline, 3.500 de elemente de garderobă, 69 de chitare şi 650 de ore de repetiţii pentru Madonna şi trupa sa. Cele patru secţiuni ale concertului de două ore sînt „The Pimp”, un omagiu adus anilor \'20 şi stilului „gangsta\' pimp” din muzica modernă, „Old School”, în care Madonna revine la stilul din anii \'80, care a consacrat-o şi la începuturile muzicii rap, secţiunea dedicată muzicii şi dansului din folclorul balcanic, cu influenţe din muzica ţigănească şi secţiunea Rave. Show-ul nu va fi lipsit de strălucirea tipică spectacolelor semnate Madonna, costumaţiile de scenă fiind realizate de 36 de designeri. Turneul mondial „Sticky & Sweet” include atît piese de pe cel mai nou album al vedetei, „Hard Candy”, dar şi hituri mai vechi, precum „Vogue”, „Hung Up” şi „Ray of Light”.

Madonna s-a născut pe data de 16 august 1958 şi este una dintre cele mai cunoscute artiste americane. Născută în Bay City, Michigan şi crescută în Rochester Hills, Michigan, Madonna s-a mutat la New York pentru a urma o carieră în dansul modern. După ce a făcut parte din formaţii de muzică pop precum „Breakfast Club” şi „Emmy”, artista a debutat cu albumul „Madonna”, în 1983. Descrisă de numeroase ori drept „una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor”, numită şi „Queen of Pop” (Regina Pop-ului), Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit „Recording Industry Association of America”, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, artista a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.