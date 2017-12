Biletele RATC se pot cumpăra şi prin SMS

08:48:24 / 14 Mai 2014

Jecmaneala!

In primul rand, de ce pret in Euro? Salariile se dau in Euro in Romania si n-am aflat eu? Sub obladuirea lui Isarescu se permit tarife in Euro pentru telefoane si pentru multe altele. Inca un mod de a-i jecmani pe romani. In felul acesta biletul de 1,50 lei ajunge la 1,80 lei +TVA =2,16 si nu-i valabil nici macar o ora! Ideea este buna dar aplicarea este execrabila ca tot ce se face in Romania!