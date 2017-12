Bill Clinton ar fi putut fi asasinat în 1996

Fostul preşedinte american s-a aflat la un pas de a fi asasinat de terorişti inspiraţi de Osama ben Laden, se arată într-o nouă carte, intitulată “Moartea Virtuţii Americane: Clinton vs Starr”, citată de publicaţia britanică “Daily Mirror”. Bill Clinton a fost salvat înainte ca autovehiculul în care se afla să intre pe un pod în Filipine, sub care fusese amplasată o bombă, în timpul vizitei pe care a efectuat-o în 1996, la Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific, desfăşurat la Manila. În timp ce coloana oficială se pregătea să pornească, ofiţerii Secret Service au primit un mesaj concis în care se afirma că agenţii depistaseră o transmisie în care erau utilizate cuvintele “pod” şi “nuntă”, un cod terorist pentru asasinat. Coloana a fost redirecţionată, iar agenţii au găsit mai târziu o bombă sub pod. O anchetă a arătat că în spatele tentativei s-a aflat Osama ben Laden. În cartea menţionată, autorul Ken Gormley, un fost profesor american de drept, scrie că “tentativa de asasinare nu a fost dezvăluită public niciodată”.

Între timp, cele mai apropiate rude ale lui Osama ben Laden, printre care o soţie şi copiii care au dispărut dintr-o tabără afgană după atacurile de la 11 septembrie din SUA, locuiesc într-un complex din Iran, potrivit unor membri ai familiei sale, citaţi de “The Times”. În ultimii opt ani nu existat date certe despre familia acestuia, existând informaţii contradictorii cum că unii dintre copii ar fi fost ucişi în diferite bombardamente, iar alţii s-ar fi alăturat tatălui lor în organizarea atacurilor teroriste. Potrivit unor rude, o parte a familiei, printre care o soţie, şase copii şi 11 nepoţi, s-ar afla într-un complex de maximă securitate de lângă Teheran, fără a avea permisiunea de a ţine legătura cu ceilalţi, în timp ce Iranul a negat orice informaţie în acest sens. Omar Ossama ben Laden, în vârstă de 29 de ani, al patrulea fiu al liderului reţelei teroriste al-Qaida, pretinde că nu ştia că fraţii şi surorile lui trăiesc, până în noiembrie, când a primit un telefon de la aceştia, spunându-i că au fugit din Afganistan chiar înainte de 11 septembrie 2001 şi au trecut în Iran, fiind duşi sub pază strictă, pentru propria lor securitate, într-un complex de lângă Teheran. Fiul cel mai mare, Saad, avea atunci 20 de ani, Ossman 17, Muhammad 15, Fatma 14, Hamza 12, Iman 9 şi Bakr 7. Potrivit speculaţiilor, Muhammad ar fi fost al doilea în ierarhia al-Qaida, iar Saad ar fi complotat la rândul său şi ar fi fost ucis în urmă cu 18 luni, într-un atac cu avioane americane fără pilot. Rudele au declarat însă că Muhammad trăieşte la Teheran, iar Saad a fugit în încercarea de a-şi găsi mama. Membrii familiei lui ben Laden părăsesc foarte rar complexul, pentru a merge la cumpărături. “Guvernul iranian nu ştia ce să facă cu un grup atât de mare, care nu era primit în altă parte, aşa că le-a asigurat securitatea. Pentru aceasta le suntem foarte recunoscători şi mulţumim Iranului din toată inima”, a declarat unul dintre copiii liderului terorist.

Omar, care a locuit împreună cu tatăl său în Sudan şi Afganistan, dar a fugit înaintea atacurilor de la 11 septembrie, speră ca familia să poată părăsi Iranul şi să se alăture mamei, fratelui şi surorilor sale în Siria sau lui şi soţiei sale în Qatar. “Toţi sunt doar victime inocente, care au suferit ca toţi ceilalţi în urma evenimentelor groaznice de la 11 septembrie şi 7 iulie (atentatele de la Londra). Aceşti copii nu au niciun fel de educaţie, nu au făcut rău nimănui”, a conchis acesta.