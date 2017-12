Bill Clinton îl critică dur pe Mitt Romney

Fostul preşedinte al SUA, Bill Clinton, l-a criticat dur, luni, pe republicanul Mitt Romney, afirmând, în cursul unui eveniment de strângere de fonduri, că ”politica sa va fi catastrofală pentru SUA şi pentru lume, dacă îl înfrânge, în noiembrie, pe Barack Obama”. Într-o intervenţie în faţa a aproximativ 50 de persoane care au plătit câte 40.000 de dolari pentru a veni să îi întâlnească pe cei doi preşedinţi la domiciliul unui investitor bogat, în apropiere de Central Park, Clinton l-a salutat pe succesorul său, care ”are o politică bună, un bilanţ bun şi a gestionat cât a putut de bine o situaţie dificlă”. În opinia sa, el merită să fie reales. Bill Clinton este singurul democrat care a deţinut două mandate consecutive întregi la Casa Albă, după al Doilea Război Mondial.

Obama şi Clinton, ale căror relaţii s-au ameliorat de când preşedintele a înfrânt-o pe Prima Doamnă Hillary Clinton în alegerile primare democrate din 2008, au participat împreună, luni seara, la o serie de trei reuniuni de colectare de fonduri, cu obiectivul de a colecta cel puţin 3,6 milioane de dolari pentru echipa de campanie a lui Obama şi Partidul Democrat. La rândul său, Obama, care s-a confruntat vineri cu un revers, cu doar cinci luni înainte de alegeri, odată cu publicarea datelor despre şomaj, a declarat că ”pe când era Clinton la putere, între 1993 şi 2001, toată lumea o ducea bine, chiar şi cei din clasele superioare, pentru că preşedintele Clinton ştia de ce are nevoie economia”. Criticându-l pe Mitt Romney şi pe liderii Partidului Republican, Obama a apreciat că ”proiectele lor bugetare sunt fundamental diferite de experienţa noastră cu privire la creşterea econimiei şi crearea de locuri de muncă” şi i-a acuzat de ”absolutism în materie de respectare a legilor pieţei”. Obama şi Clinton au sosit, luni seara, la hotelul Waldorf Astoria, pentru a participa la un spectacol de gală susţinut de Bon Jovi, pentru 500 de persoane, biletul de intrare costând cel puţin 2.500 de dolari. Celebrul star rock a călătorit la bordul Air Force One, împreună cu Obama, de la Washington la New York, potrivit Casei Albe. Cei doi preşedinţi au mers ulterior la o sală de spectacole de pe Broadway, pentru un concert la care au participat aproximativ 1.700 de spectatori, care au achitat cel puţin 250 de dolari, potrivit unui oficial din cadrul echipei de campanie a lui Obama, care a făcut această declaraţie sub protecţia anonimatului.

Relaţiile dintre Obama şi Clinton au fost marcate de o serie de confruntări, în 2007 şi 2008, când Obama a pus-o în dificultate pe Hillary Clinton, în timpul cursei pentru obţinerea învestiturii democrate, înainte să o învingă la un scor strâns, în urmă cu patru ani, pe 3 iunie 2008. Clinton şi-a asumat, de curând, un rol sporit în campania de realegere a lui Obama, lăudându-l într-o înregistrare video pentru hotărârea de care a dat dovadă în cursul raidului împotriva lui Osama bin Laden. De asemenea, i-a deschis cercul influenţilor săi donatori. Colectarea de fonduri se dovedeşte crucială, în SUA, în desfăşurarea campaniilor electorale, ale căror costuri se vor ridica la sute de milioane de dolari, iar Obama a participat la asemenea reuniuni într-un ritm accelerat. Romney pare, până acum, să beneficieze mai mult de pe urma noilor reguli privind finanţarea campaniilor electorale, care au permis unor afaceri să contribuie nelimitat.

Campania lui Barack Obama, care utilizează tot mai agresiv influenţa celebrităţilor, a declanşat criticile rivalilor săi republicani, care-l acuză că este tot mai interesat să se afişeze cu vedete de la Hollywood, în loc să îi ajute pe americani, relatează ”Washington Post”.