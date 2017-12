Bill Clinton şi-a scos la licitaţie iPod-ul, în scopuri caritabile

Fostul preşedinte american a descărcat zece piese preferate pe iPod-ul personal, care va fi scos la licitaţie, pentru a sprijini campania de strîngere de fonduri în beneficiul victimelor uraganului Katrina. Printre cele zece cîntece preferate descărcate contra cost de pe internet pe iPod-ul personal, Bill Clinton a ales piesele ”Brown Eyed Girl” a cîntăreţului irlandez Van Morrison, ”I Get Along Without You Very Well” a lui Carly Simon şi ”Angel”, cîntată de Sarah McLachlan. Licitaţia va strînge fonduri în beneficiul organizaţiei Music Ring.

Fostul preşedinte american s-a alăturat astfel unei lungi liste de personalităţi care susţin această campanie umanitară, organizată de Tonic.com. Peste 70 de celebrităţi, precum Cher, Beyonce şi Gisele Bundchen, participă la licitaţia de iPod-uri personale, care a început în luna februarie şi va continua pînă în 2010. Pînă în prezent, iPod-ul realizatoarei de televiziune Ellen DeGeneres a obţinut cel mai mare preţ, un amator oferind 5.101 dolari pentru a cumpăra selecţia de melodii a acesteia, în timp ce iPod-urile cîntăreţelor Britney Spears şi Mariah Carey au fost adjudecate contra sumelor de 851 de dolari, respectiv 560 de dolari. Nici iPod-ul lui Bill Clinton nu este mai puţin apreciat, fiind deja licitat pentru suma de 751 de dolari, la doar o zi după ce a fost scos la vînzare.