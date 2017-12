Bill de Blasio a câştigat primarele democrate la New York

Democratul Bill de Blasio a câştigat, marţi, alegerile primare organizate de partidul său la New York, în vederea alegerilor pentru postul de primar, în noiembrie, devenind favorit la înlocuirea în funcţie a lui Michael Bloomberg. De Blasio, mediatorul oraşului şi cel mai de stânga dintre candidaţi, ar urma să îl înfrunte, pe 5 noiembrie, pe republicanul Joe Lhota, care a obţinut, marţi, 52,4% din voturi în alegerile primare republicane. Însă New York-ul este un oraş majoritar democrat, care a votat în proporţie de 81% cu Barack Obama în 2009, iar de Blasio, cu excepţia unei surprize, pare bine plasat să devină viitorul primar, după ce a fost condus 12 ani de primarul miliardar şi plutocrat Michael Bloomberg.

New-yorkezii par să confirme că doresc schimbarea, după 12 ani sub conducerea lui Bloomberg. Bill de Blasio a purtat o campanie anti-Bloomberg, denunţând inegalităţile, „povestea celor două oraşe” şi promiţând o creştere a impozitelor new-yorkezilor celor mai bogaţi pentru a finanţa grădiniţe destinate tuturor copiilor până la vârsta de 4 ani, un proiect considerat nerealist de către adversarii săi. Michael Bloomberg l-a acuzat că duce o campanie rasistă şi de război al claselor şi că are o strategie distructivă, opunând... două oraşe. Marţi seara, acest italo-american le-a mulţumit new-yorkezilor pentru încredere, alături de soţia sa afro-americană, Chirlane McCray, şi de cei doi copii ai lor, Chiara şi Dante. El s-a angajat să schimbe politicile care au lăsat deoparte atât de mulţi new-yorkezi, a denunţat politica controversată a percheziţiilor corporale (stop and frisk) a Poliţiei new-yorkeze, care îi vizează mai ales pe tinerii de culoare şi hispanici, închideri ale unor spitale.

Primare au fost organizate marţi şi pentru postul de controlor financiar al oraşului New York. Eliot Spitzer, un fost guvernator democrat al New York-ului, care a demisionat în urmă cu cinci ani, din cauza unui scandal cu prostituate de lux, a încercat să revină în politică. Însă el a pierdut în faţa lui Scott Stringer, care a obţinut 52,1% dintre voturile exprimate, în timp ce Spitzer a obţinut 47,9%, potrivit rezultatelor după numărarea voturilor în 97% dintre secţiile de votare.