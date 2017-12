Bill Gates nu va candida pentru funcţia de CEO al Microsoft

Microsoft nu ia în calcul numirea lui Bill Gates în funcţia de director general, după plecarea actualului CEO, Steve Ballmer. Bill Gates, confodator al companiei, face parte dintr-o comisie specială desemnată pentru căutarea unui nou director general şi intenţionează să se concentreze în continuare pe activităţile filantropice. Microsoft a anunţat vineri că Steve Ballmer se va retrage în următoarele 12 luni, după ce a petrecut peste 30 de ani în cadrul companiei, dintre care 14 în funcţia de CEO. Numele Bill Gates şi Steve Ballmer sunt sinonime cu ascensiunea Microsoft. În anul 2000, când funcţia de CEO a fost preluată de Ballmer, apoximativ 97% dintre PC-urile din lume rulau sistemele de operare Windows.

Steve Ballmer, considerat unul dintre cei mai de succes... vânzători din industria IT, nu a reuşit un nou succes similar în cei 13 ani petrecuţi la conducerea companiei. Cunoscut pentru stilul agresiv de negociere şi de management şi pentru apariţiile spectaculoase pe scenă la diverse evenimente, Ballmer nu a reuşit să ţină pasul cu transformarea acută din ultimii ani a industriei IT, accelerată şi simbolizată de smartphone-ul fără taste, cu ecran tactil şi de tabletă. „A fost cu adevărat omul companiei. În final, a stat prea mult la Microsoft şi a insistat prea mult pe PC-uri, fără să anticipeze impactul dramatic al dispozitivelor mobile”, crede Tim Bajarin, preşedinte la compania de cercetare de piaţă Creative Strategies, care urmăreşte Microsoft încă de la începutul anilor '80, când era o simplă firmă cu 28 de angajaţi. Prietenia dintre Ballmer şi Gates şi relaţia strânsă de business dintre cei doi i-au ajutat să se completeze reciproc în timpul ascensiunii fulminante a Microsoft. Performanţa lui Ballmer ca CEO a fost însă marcată de oportunităţi ratate în domenii precum smartphone-urile, căutarea online şi tabletele, unde Microsoft a dezvoltat relativ devreme produse şi servicii, însă nu a reuşit niciun hit. Compania a fost eclipsată de Apple şi Google, odată ce centrul de greutate al industriei IT a alunecat spre dispozitive mobile şi servicii cloud, lovind în cele mai cunoscute produse ale Microsoft - Windows şi Office.

Ballmer a reuşit însă să modernizeze Windows, care a rămas de departe cel mai popular sistem de operare pentru PC-uri, şi să învingă o serie de investigaţii antitrust în SUA şi Europa, care ar fi putut conduce la divizarea companiei. Performanţele lui Ballmer ca CEO nu au fost satisfăcătoare nici pentru acţionari. O investiţie de 1.000 de dolari în acţiuni Microsoft în anul 2000 ar fi generat, până în prezent, un randament negativ de 13%, inclusiv plăţi în contul dividendelor. În perspectivă istorică, o investiţie de 1.000 de dolari la listarea compaiei, în 1986, valorează în prezent 554.464 dolari.