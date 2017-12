Bill Gates oferă 120 de milioane de dolari pentru agricultura din Africa şi India

Fondatorul companiei Microsoft a anunţat, joi, acordarea unei donaţii de 120 de milioane de dolari în favoarea unor programe de dezvoltare a securităţii alimentare în Africa şi în India. Bill Gates a anunţat această iniţiativă, în cadrul Simpozionul asupra preţurilor alimentare mondiale, ce are loc în oraşul De Moines din statul american Iowa.

Mai multe proiecte de dezvoltare agricolă, însumînd 120 de milioane de dolari, finanţate de fundaţia lui Bill Gates, încearcă să rezolve problemele de securitate alimentară pe termen lung, au explicat reprezentanţii organizaţiei Alliance for a Green Revolution in Africa, una dintre organizaţiile beneficiare ale acestei donaţii. Organizaţia a anunţat primirea unei burse de 15 milioane de dolari pentru susţinerea politicilor agricole în cinci ţări africane: Etiopia, Ghana, Mali, Mozambic şi Tanzania. Potrivit ONU, un miliard de locuitori suferă de foame în lume. Fundaţia lui Bill Gates, cel mai bogat om din lume, are un buget de 3,8 miliarde de dolari pentru anul 2009. Celelalte proiecte finanţate de Fundaţia Gates, potrivit informaţiilor oferite de directorul adjunct pentru dezvoltare al fundaţiei, Roy Steiner, vor ajuta populaţiile din Kenya, Malawi, Zambia, Uganda şi India. Aceste proiecte vizează sectoare foarte diverse, precum cercetări în domeniul culturilor de legume, fructe, ierburi fine şi flori (19 milioane de dolari), promovarea cartofului dulce, diversificarea cerealelor, dezvoltarea unei reţele radio pentru fermieri sau încurajarea legăturilor dintre pieţe şi şcoli. În India, Fundaţia Gates va finanţa un proiect de gestionare a apei în favoarea populaţiei feminine.