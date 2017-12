Potrivit celui mai recent clasament publicat de revista "Forbes", miliardarul Bill Gates rămîne cel mai bogat american. Marea schimbare a topului pentru Statele Unite din acest an constă în faptul că include 400 de nume, cu 28 mai multe decît acum 12 luni, iar fiecare are o avere estimată la cel puţin un miliard de dolari!

53 de miliarde de dolari este averea estimată în acest an a lui Bill Gates, urmat îndeaproape de Warren Buffet, care a cîştigat, pînă acum, din investiţii 46 de miliarde. Cea mai spectaculoasă creştere o are mogulul cazinourilor, Sheldon Adelson, care are acum o avere de peste 20 de miliarde de dolari. Numai cazinoul din Macao cîştigă un milion de dolari pe oră! "Bogaţii devin tot mai bogaţi", este concluzia exprimată de editorul revistei "Forbes", Matthew Miller, care afirmă că a primit scrisori de la cititori, revoltaţi de această adevărată inflaţie de miliardari în Statele Unite. "Există explicaţii! Preţul petrolului a crescut foarte mult, în tranzacţiile imobiliare se vorbeşte despre sume care au explodat în ultima perioadă, avem din ce în ce mai multe coaliţii ale speculanţilor la bursă care cîştigă milioane de dolari. Nouă, reporterilor, chiar ne place să-i descoperim pe miliardarii ascunşi", a declarat Matthew Miller, editor "Forbes".

În total sînt 400 de miliardari americani în topul "Forbes", anul acesta, iar 90 sînt în statul american California. Oraşul New York este pe locul doi, cu 44 de miliardari.