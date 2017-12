Bill şi Melinda Gates, recompensaţi cu Premiul Lasker

Omul de afaceri Bill Gates şi soţia sa, Melinda, figurează printre laureaţii prestigiosului Premiu Lasker, care recompensează în fiecare an, în SUA, descoperirile făcute în medicină, a anunţat Fundaţia „Albert şi Mary Lasker“. Bill Gates, în vârstă de 57 de ani, şi soţia sa, Melinda, de 49 de ani, au fost premiaţi pentru faptul că au iniţiat „o transformare istorică în felul în care sunt percepute problemele de sănătate cele mai presante de pe planetă şi pentru faptul că au ajutat la îmbunătăţirea vieţilor a milioane de persoane dintre cele mai vulnerabile”, se afirmă în comunicatul oficial emis de această fundaţie.

În categoriile ştiinţifice, ceilalţi câştigători ai Premiului Lasker din acest an sunt americanul Richard Scheller, de 59 de ani, de la Laboratorul Genentech, o filială a grupului farmaceutic elveţian Roche, şi germanul Thomas C. Südhof, de 57 de ani, profesor la Universitatea Stanford din California. Aceştia au fost premiaţi pentru descoperirea mecanismului molecular care permite eliberarea de neurotransmiţători, ce sunt esenţiali pentru funcţionarea cerebrală. Fundaţia Lasker i-a recompensat, totodată, pe australianul Grame Clark, de 78 de ani, de la Universitatea Sydney, pe americanul Blake Wilson, de 65 de ani, profesor la Universitatea Duke din Carolina de Nord şi pe austriaca Ingeborg Hochmair, de 60 de ani, director şi cofondatoare a companiei MEL-EL, pentru dezvoltarea implantului cohlear care permite persoanelor atinse de surditate severă să audă din nou. „Premiile Lasker recompensează cercetările biomedicale care fac ştiinţa să progreseze, salvează vieţi şi duc la evitarea suferinţelor”, a explicat Alfred Sommer, preşedintele fundaţiei înfiinţate în urmă cu 68 de ani. Premiile Lasker, în valoare de 250.000 de dolari fiecare, vor fi înmânate într-o ceremonie care va avea loc pe 20 septembrie, la New York.

NOI PROPUNERI În afara acestei ştiri, Microsoft rămâne în actualitate după ce mai mulţi acţionari ai companiei au hotărât să îl includă pe directorul general al Ford, Alan Mulally, pe lista scurtă pentru preluarea funcţiei de director executiv de la Steve Ballmer, care a anunţat recent că se va retrage în termen de 12 luni. Cel puţin trei dintre cei mai importanţi acţionari cer Microsoft să ia în calcul desemnarea unui director general specializat în revigorarea companiilor aflate în dificultate, unul dintre candidaţii doriţi fiind Alan Mulally. Un alt candidat dorit de acţionari ar fi Mike Lawrie de la grupul Computer Sciences, specializat în servicii IT pentru companii.

Alan Mulally este apreciat pentru reîmprospătarea culturii corporative la Ford şi revigorarea unor mărci muribunde, precum Taurus. Informaţiile apărute în ultima perioadă în presa internaţională sugerează că CEO-ul Ford ar putea pleca din funcţie la începutul anului viitor. Totodată, şeful Ford este apreciat de actualul director executiv al Microsoft, Steve Ballmer, care a afirmat în 2009 că schimbarea unor industrii îi poate deranja pe cei mai experimentaţi manageri, dar nu şi pe Alan Mulally. Înainte de a prelua conducerea Computer Sciences, Mike Lawrie a lucrat, în anii '90 şi la începutul deceniului trecut, ca director de vânzări la IBM, într-o perioadă de revenire spectaculoasă a companiei sub îndrumarea lui Lou Gerstner.