Billy Crystal îşi scrie memoriile

Actorul american Billy Crystal va scrie un volum de memorii cu accente comice, în care va vorbi despre viaţă şi vârsta a treia, ce va fi publicat în martie 2013, cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a artistului. Romanul va fi publicat de editura Henry Holt and Co. Starul american, o legendă în universul producţiilor de comedie din SUA, va vorbi în acel volum despre viaţa şi cariera lui, dar şi despre o serie de aspecte ce caracterizează existenţa persoanelor de vârsta a treia, precum pierderile de memorie, insomnia, nesfârşitele programări la medic. Volumul, ce va fi lansat în martie 2013, va include numeroase glume şi multe pasaje autoironice. Actorul va împlini 65 de ani pe 14 martie 2013. „Atât timp cât încă pot să îmi amintesc viaţa, m-am gândit că ar fi bine să o redau pe hârtie”, a anunţat simpaticul actor. „Sunt 77 de milioane de bebeluşi ca mine în această ţară, iar cartea mea va vorbi pe limba lor şi va descrie felul în care noi vedem lumea. Cartea nu are deocamdată un titlu. Pentru moment avem în vedere un titlu murdar şi un titlu sincer”, a adăugat Billy Crystal. Acesta intenţionează să adapteze viitorul volum de memorii într-un spectacol pe Broadway.

Billy Crystal, care a găzduit pentru a noua oară gala de decernare a premiilor Oscar în luna februarie, şi-a publicat prima autobiografie, intitulată „Absolutely Mahvelous”, în 1986, şi a scris câteva cărţi pentru copii. Spectacolul său de pe Broadway „700 Sundays”, recompensat cu premiul Tony în 2005, bazat pe amintirile actorului despre cele 700 de duminici petrecute alături de tatăl său, a fost la rândul lui adaptat pentru o carte. Actorul şi-a construit o întreagă carieră transformând întâmplările din viaţa lui reală în producţii de comedie. Astfel, comedia „City Slickers / Orăşenii” din 1991 a avut la bază o criză de personalitate suferită de actor la vârsta mijlocie. În următorul lui film, intitulat „Parental Guidance”, Billy Crystal şi Bette Midler vor juca roluri de bunici, inspirate de propriile experienţe cu nepoţii lor din viaţa reală. Starul american lucrează, totodată, la o continuare a peliculei de animaţie „Monsters, Inc. / Compania Monştrilor”.