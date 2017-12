Billy Joel se reface după operaţia de înlocuire a şoldurilor

Cântăreţul şi compozitorul american Billy Joel a fost supus unei operaţii de înlocuire a şoldurilor. După intervenţia chirurgicală, muzicianul se simte bine şi se află în perioada de recuperare. Operaţia a avut loc pe data de 15 noiembrie, Billy Joel suferind din cauza unei probleme congenitale. Purtătorul de cuvânt al artistului, Claire Mercuri, nu a anunţat, însă, când va putea Billy Joel să îşi reia concertele. Acesta a lansat recent documentarul ”The Last Play At Shea”, despre concertele sale din 2008. Totodată, un album intitulat ”Billy Joel: The Hits” a fost lansat recent în SUA, pentru a celebra 40 de ani de la primul album solo al muzicianului. Albumul cuprinde 19 melodii, printre care se numără ”Piano Man” şi ”New York State of Mind”.

Billy Joel, în vârstă de 60 de ani, este al şaselea în clasamentul celor mai bine vânduţi muzicieni din SUA, potrivit Recording Industry Association of America (RIAA). A avut hituri în Top 10 în fiecare dintre deceniile \'70, \'80, \'90, a vândut peste 150 de milioane de discuri în lumea întreagă şi a câştigat de şase ori premiul Grammy. A fost inclus în Songwriter\'s Hall of Fame în 1992 şi în Rock and Roll Hall of Fame în 1999.