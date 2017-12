Billy Joel şi Elton John, din nou împreună, într-un turneu mondial

Billy Joel şi Elton John vor susţine, din nou, o serie de concerte comune, în cadrul unui turneu mondial care va debuta în martie 2009. Invitat în cadrul emisiunii The View, difuzată de postul american ABC, Elton John a confirmat informaţia, declarînd că este foarte posibil ca acest turneu să dureze cel puţin doi ani. Surse apropiate din anturajul celebrilor cîntăreţi au declarat că durata exactă a turneului nu a fost încă stabilită în mod oficial. Mai întîi, Billy Joel şi Elton John vor cînta în cîteva oraşe mari, în martie şi mai 2009. Detaliile despre punerea în vînzare a biletelor vor fi date publicităţii în curînd.

Considerat cel mai de succes duet din toate timpurile, din punctul de vedere al încasărilor obţinute, Billy Joeil şi Elton John au colaborat prima oară în 1994, iar ultimul lor turneu a fost cel din 2003, cînd au obţinut încasări de 45,8 milioane de dolari din numai 24 de concerte, înregistrînd o medie de două milioane de dolari pe spectacol, potrivit Billboard Boxscore. Cei doi au concertat atît pe stadioane cît şi în marile săli de spectacole din lume, dar turneul lor din 2009 va avea loc exclusiv în săli de spectacole. Surse din anturajul artiştilor au declarat că formatul spectacolelor va fi apropiat de cel din 2003, cînd artiştii au interpretat cîntece în duet, dar şi individual. Preţurile biletelor urmează să fie similare cu cele din 2003, cînd cel mai scump bilet a costat 175 de dolari. ”Sîntem doi la preţul unuia singur”, a glumit Elton John, în emisiunea The View.

Sir Reginald Kenneth Dwight, cunoscut sub pseudonimul Elton John, este un muzician britanic născut pe 25 martie 1947, în suburbia londoneză Pinner. Într-o carieră de aproape cinci decenii a reuşit să vîndă peste 250 de milioane de albume în toata lumea şi a avut peste 50 de hituri TOP 40, devenind unul din cei mai de succes cîntăreţi ai tuturor timpurilor. A fost una din cele mai dominante nume ale rockului în anii \'70, cu şapte albume consecutive No.1 în SUA şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în Rock and Roll. El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA după sfîrşitul anilor \'80. El a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit cavaler în 1998.

William Martin Joel, cunoscut sub numele de artist Billy Joel, născut pe 9 mai 1949, este un cîntăreţ şi compozitor american. Primul lui succes a fost piesa ”Piano Man”, în 1973. Billy Joel este al şaselea în clasamentul celor mai bine vînduţi muzicieni din SUA, potrivit Recording Industry Association of America (RIAA). Billy Joel a avut hituri în Top 10 în fiecare dintre deceniile \'70, \'80, \'90, a vîndut peste 150 de milioane de discuri în lumea întreagă şi a cîştigat de şase ori premiul Grammy. A fost inclus în Songwriter\'s Hall of Fame (1992) şi în Rock and Roll Hall of Fame (1999).