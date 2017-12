„Biloxi Blues” - o experienţă unică pentru spectatorii de la malul mării

Cîteva sute de spectatori de toate vîrstele s-au bucurat, miercuri seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor, de un spectacol reconfortant - o poveste adevărată, despre iubire şi război cu mult suspans, situaţii imprevizibile şi momente de umor -, au rîs, au aplaudat, au trăit şi s-au maturizat odată cu personajele din celebra piesă a dramaturgului american Neil Simon, „Biloxi Blues”. Înscrisă în mega-turneul naţional început, pe data de 12 martie, de Tudor Chirilă şi alţi actori ai Teatrului de Comedie - Paul Ipate, Andrei Vizitiu, Constantin Diţă, Ioana Barbu, Bogdan Cotleţ, Dan Rădulescu, Radu Iacoban, Caroline Gombe şi Aniela Petreanu, cea mai jucată piesă de pe Broadway, „Biloxi Blues”, montată în România de Iarina Demian, a entuziasmat publicul constănţean, care i-a răsplătit pe actori cu aplauze furtunoase. Mai mult decît un spectacol de teatru, un show în toată regula, „Biloxi Blues” le-a oferit constănţenilor ocazia de a-l urmări pe solistul trupei „Vama”, Tudor Chirilă, în ipostaza de actor, iar talentul său şi în acest plan, pus în valoare sub bagheta regizoarei Iarina Demian, mama sa, este de necontestat. Povestea unor recruţi din timpul celui de-al II-lea Război Mondial, care, aflaţi la ordinele unui sergent autoritar, îşi leagă destinele devenind fraţi de suferinţă, cucereşte prin umorul său sensibil, prea puţin lucrat „în culise”. Interesant este că cei şapte interpreţi - Tudor Chirilă, Paul Ipate, Andrei Vizitiu, Constantin Diţă, Bogdan Cotleţ, Dan Rădulescu şi Radu Iacoban nu au făcut, în viaţa reală, nicio zi de... armată, fapt care nu i-a împiedicat să redea sugestiv atmosfera de cazarmă şi să creeze şapte personaje memorabile.

Aşa cum spune şi Tudor Chirilă, textul este cu adevărat fabulos. „Eu fac pariu cu oricine că va rîde la fiecare trei replici”, anticipa Chirilă, şi pe bună dreptate, la începutul turneului cu acest spectacol. Valorile care se desprind din această poveste de război sînt legate de sentimentul de datorie, onoare, disciplină, curaj, piesa americană fiind şi pe gustul publicului din România. De altfel, spectacolul s-a jucat, aproape peste tot în ţară, cu casa de bilete închisă.

Regizoarea Iarina Demian: „Am impresia că este un spectacol de care lumea are nevoie. E vorba de text şi de momentul actual pe care îl trăim”

Reprezentaţia de la Constanţa a fost urmărită, din sală, şi de regizoarea Iarina Demian, care s-a arătat emoţionată de reacţia audienţei. „Cred că succesul acestui spectacol se explică şi prin faptul că lumea a obosit foarte mult de televizor. În curînd, se va întoarce cu spatele la el de tot, îmi pare rău că spun asta, dar este părerea mea. Este un text, fără să fie lejer, reconfortant, oamenii rîd, se bucură, trăiesc odată cu personajele. În acelaşi timp, e un suflu tînăr şi îmi place foarte mult că lumea vine indiferent de vîrstă, am privit în sală şi am văzut oameni de toate vîrstele, care se bucură, aplaudă”. Aceasta a mărturisit că nu lipseşte de la niciun spectacol a cărui regie o semnează: „Stau seară de seară în sală şi să nu vă închipuiţi că m-am plictisit, de fiecare dată descopăr greşeli, lucruri care nu sînt bine făcute sau foarte bine făcute şi mă duc, în pauză, la interpreţi şi le spun totul”. Artista recunoaşte că, atît ea, cît şi fiul său, Tudor Chirilă, sînt perfecţionişti. Referitor la colaborarea cu acesta, Iarina Demian a precizat: „Sînt la a şasea colaborare cu fiul meu, am şi jucat cu el în două spectacole. Deja nu mai este nimic greu, sîntem în familie din toate punctele de vedere, gîndim la fel, cred că sîntem perfecţionişti, ne şi luptăm foarte mult ca să obţinem ceea ce vedeţi. Cu siguranţă, fiind două personalităţi, artişti amîndoi, normal, sînt şi probleme. A fost greu, la început, ne-am certat mult, ne-am contrazis mult, dar, pînă la urmă, sîngele apă nu se face şi am ajuns la un numitor comun, iar de vreo doi-trei ani, nu mai sîntem în contradicţii foarte multe. Şi Tudor a devenit foarte maleabil, ştie că atunci cînd lucrează cu mine cucereşte ceva şi e... cuminte”.

Finalul piesei îi aparţine, cu siguranţă, regizoarei, mesajul transmis fiind acela că armata nu este doar o experienţă traumatizantă, ci duce şi spre o oarecare maturizare. După acest experiment, după seria de păţanii din timpul vieţii de cazarmă, replica unuia dintre băieţi este: „armata a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri din viaţa mea".

„Biloxi Blues” este a doua piesă din trilogia semiautobiografică a lui Neil Simon, prima parte, „Memoriile din Brighton Beach”, fiind montată de Iarina Demian, în România, în anul 2004. „Sper să montez şi partea a treia. Am impresia că este un spectacol de care lumea are nevoie. E vorba de text şi de momentul actual pe care îl trăim. Ca şi moda, există un moment în care lucrurile se schimbă şi simţi nevoia de altceva. Eu cred că momentul acesta e foarte potrivit pentru această piesă”, a concluzionat Iarina Demian. Reprezentaţia a fost urmată de „Biloxi Army Party”, petrecerea avînd ca temă armata şi ca scop o promovare neconvenţională a teatrului. De la Constanţa, trupa a plecat acasă, în capitală, pentru o scurtă pauză, după care va relua turneul, în alte cinci oraşe ale ţării. Spectacolul a fost realizat de Fundaţia Art Est, condusă de Iarina Demian, Teatrul de Comedie şi Centrul Cultural ArCuB.