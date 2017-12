Bin Laden, un subiect departe de a fi încheiat

In memoriam. Preşedintele SUA va discuta, mâine, la Ground Zero, cu rude ale victimelor atentatelor din 11 septembrie. Reuniunea va avea loc la New York, în Manhattan, unde un avion deturnat de teroriştii lui Osama bin Laden a distrus turnurile gemene de la World Trade Center şi a provocat moartea a peste 2.600 de persoane. Obama împreună cu echipa sa de consilieri pentru securitate naţională şi alţi înalţi oficiali au urmărit în direct raidul în care a fost ucis Osama. Casa Albă şi CIA nu au avut acces la flux audio live, dar au putut accesa alte comunicaţii. ”Minutele au părut zile. A fost probabil una dintre perioadele cele mai pline de anxietate din vieţile celor care erau strânşi acolo”, a mărturisit un oficial de la Casa Albă. Tensiunea este vizibilă, de altfel, într-o fotografie dată publicităţii de Casa Albă, cu oficialii strânşi în Situation Room, Hillary Clinton îşi ţine mâna la gură, iar Obama este aplecat înainte.

Una dintre fiicele lui bin Laden l-a văzut ucis, au anunţat serviciile pakistaneze de informaţii, precizând că 17 sau 18 persoane se aflau în vila de lângă Abbottabad, la nord de Islamabad, în momentul atacului american. ”Doi oameni au fost luaţi, bin Laden şi un altul, probabil fiul său. Patru au fost lăsaţi morţi în vilă. Iar mai multe femei au fost lăsate în vilă, o soţie, o fiică şi opt sau nouă copii despre care se crede că erau fraţii lui bin Laden”, a precizat un oficial pakistanez. Soţia liderului al-Qaida a fost rănită în atac şi nu era conştientă atunci când a fost găsită. Atunci când şi-a revenit, aceasta a spus că este yemenită şi că se mutase în vilă în urmă cu câteva luni. Fiica a confirmat că l-a văzut pe tatăl său ucis, a precizat oficialul. Femeile şi copiii care au fost lăsaţi în viaţă aveau mâinile legate cu folie de plastic. Ei cred că americanii i-ar fi luat, dacă nu s-ar fi prăbuşit unul dintre elicoptere acestora.

Presa americană crede că o nouă înregistrare a lui Osama bin Laden va fi difuzată în curând. Bin Laden ar fi ordonat ca înregistrarea să fie făcută publică în cazul morţii sale şi fi fost realizată cu puţin înainte ca bin Laden să fie ucis, cu toate că autorităţile susţin că nu există niciun indiciu că el ar fi ştiut că SUA sunt pe punctul de a-l prinde. Oficialii americani se tem că înregistrarea va fi un fel de voce de dincolo de mormânt, ce va chema la jihad pe viaţă şi pe moarte împotriva Occidentului.

Eficienţă pakistaneză. Osama bin Laden a trăit în ultimii 5-6 ani în complexul construit în apropiere de capitala pakistaneză unde a fost ucis de forţele americane, a declarat, ieri, consilierul preşedintelui american pe probleme de luptă împotriva terorismului, John Brennan. ”Potrivit ultimelor informaţii, Osama a locuit în acest complex în ultimii 5-6 ani şi nu a avut niciun contact cu alte persoane din afara clădirii. Însă, se pare că a fost foarte activ din interiorul. Ştim că a realizat înregistrări video şi audio. Ştim că s-a aflat în contact cu membri importanţi ai al-Qaida. Ceea ce încercăm să facem acum este să înţelegem în ce activităţi a fost implicat în cursul ultimilor ani, să exploatăm orice informaţie pe care o putem obţine din interiorul complexului şi să ne continuăm eforturile de a distruge al-Qaida”, a mai spus oficialul american. Faptul că liderul al-Qaida a trăit în această locaţie o perioadă atât de lungă de timp i-a determinat pe unii legislatori americani să ceară o revizuire a miliardelor de dolari sub formă de ajutor pe care SUA le furnizează Pakistanului în lupta acestuia împotriva insurgenţilor talibani.

Preşedintele pakistanez, Asif Ali Zardari, a declarat că ţara sa nu a avut un rol activ în operaţiunea ce a dus la uciderea lui Osama bin Laden. Totuşi, el a salutat rezultatul operaţiunii, spunând că ”sursa celui mai mare rău al noului mileniu a fost redusă la tăcere”. Şeful serviciilor secrete pakistaneze, Ahmed Shuja Pash, anunţase anterior că a fost vorba despre operaţiune americano-pakistaneză. SUA s-au temut că oficialii pakistanezi l-ar putea avertiza pe bin Laden că este vizat de un raid. SUA au anunţat ieri că suspendă serviciile publice la ambasada şi consulatele din Pakistan, pe fondul temerilor de securitate în urma uciderii lui Osama. Analiştii şi-au exprimat îngrijorarea că militanţi cu legături cu al-Qaida ar putea lansa atacuri de răzbunare. Ziarul ”Dawn” a scris ieri că talibanii pakistanezi au ameninţat că vor ataca Pakistanul şi SUA.