Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a inaugurat, vineri, biobaza din localitate, care are 22 de boxe şi un cabinet medical amenajat pentru a îndeplini condiţiile impuse de Direcţia Sanitar Veterinară. În cadrul bazei s-a pregătit şi un grajd pentru animale mari, abandonate pe domeniul public, pentru cazare temporară şi tratament până la soluţionare. Biobaza este administrată de un medic specialist şi tehnician şi are asigurat necesarul de medicamente, prin contracte ferme cu furnizorii. Animalele aduse sunt deparazitate, cazate temporar şi ţinute sub observaţie. De asemenea, câinii sunt sterilizaţi pentru a nu se mai reproduce şi, după o perioadă în care li se asigură tot necesarul pentru o dezvoltare normală, sunt eliberaţi. Investiţia atinge aprox. 150.000 de lei. Animalele bolnave sau agresive sunt eutanasiate conform legii. Primarul Mangaliei a declarat că pe viitor se are în vedere achiziţionarea unor cuşti mobile speciale atât pentru câini, cât şi pentru pisici. “Sper ca această investiţie va fi de folos cetăţenilor din Mangalia. Biobaza arăta dezastruos în anii trecuţi şi, de aceea, am făcut un proiect care respectă normele europene”, a spus Claudiu Tusac.