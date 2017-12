Bio-bibliografiile a opt poeţi constănţeni, în paginile revistei „Poezia”

Prestigioasa revistă de cultură poetică „Poezia”, apărută la Iaşi, sub egida Uniunii Scriitorilor din România (USR) a lansat, recent, primul număr din acest an. Noua publicaţie are o frecvenţă de apariţie trimestrială şi este de circulaţie naţională şi internaţională. Tema noului număr al periodicului este una interesantă, fiind intitulată „poezie şi sugestie”. Potrivit preşedintelui USR, Filiala Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu, ideea temei nu este întîmplătoare, ci este una de o mare sensibilitate, întrucît sugestia deschide larg porţile interpretării.

Din sumarul revistei „Poezii” fac parte poeme scrise de autori români contemporani, texte inedite, poeme ale unor autori români clasici şi contemporani, traduse în limbi străine, dar şi poezii ale unor mari autori străini traduse în limba română, numeroase eseuri şi recenzii despre poezie. La capitolul intitulat „O hartă a poeziei de limbă română” sînt publicate o serie de poeme, alături de bio-bibliografiile a opt poeţi constănţeni, membri ai USR, Filiala Dobrogea: Sorin Roşca, Iulia Pană, Arthur Porumboiu, Dan Ioan Nistor, Ion Faiter, Emilia Dabu, Amelia Stănescu, Ion Dragomir. De asemenea, la capitolul „poeme din literatura universală” traduse în limba română, printre traducători îl regăsim pe scriitorul şi traducătorul Ion Roşioru. Un alt membru al USR Dobrogea care publică în paginile revistei este criticul literar Constantin Miu, prezent cu un eseu despre simbolism şi expresionism, în cadrul capitolului „poezie şi mit”.