Biografia Barbrei Streisand va fi publicată la 50 de ani de carieră

Biografia Barbrei Streisand, care va fi scrisă de William Mann şi va avea titlul ”Hello, Gorgeus: The Beginnings of Barbra Streisand”, va fi publicată în 2012, când artista va sărbători 50 de ani de carieră. În carte vor fi povestite copilăria Barbrei, începutul carierei sale în Greenwich Village, înregistrările primelor albume, dar şi debutul pe scenă şi succesul în cinematografie. ”Din câte ştiu eu, cărţile scrise până acum despre Barbra Streisand nu au reuşit să prezinte importanţa şi influenţa acestei femei, personalitatea ei complexă. William Mann va scrie o carte care va trece testul timpului şi care o va portretiza aşa cum trebuie pe Barbra Streisand”, a explicat directorul executiv al editurii Houghton Mifflin Harcourt, care va publica acest volum.

William Mann este cunoscut pentru biografiile scrise despre starurile de la Hollywood, cea mai cunoscută fiind ”Kate: The woman who was Hepburn”, care a apărut în 2006. Ultima carte scrisă de William Mann a apărut în 2009, ”How to Be a Movie star: Elizabeth Taylor in Hollywood”. Barbra Streisand, în vârstă de 68 de ani, cochetează şi ea cu scrisul, negociind în prezent publicarea unui volum despre design-ul interior, intitulată simplu ”Pasiunea mea design-ul”.