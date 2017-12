Biografia sexuală a lui Mick Jagger ridică semne de întrebare

Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, este un bărbat foarte ocupat. Legendarul rocker ar fi împărţit patul cu peste 4.000 de femei şi câţiva bărbaţi, conform unei biografii semnate de Chris Andersen. ”Mick Jagger s-a culcat cu 4.000 de femei de-a lungul vieţii sale, iar dacă stau să mă gândesc bine, cred că au fost mai multe”, susţine autorul volumului biografic. Carla Bruni, Angelina Jolie, Uma Thurman sau Farrah Fawcett se numără printre femeile celebre şi frumoase care i-au cedat lui Mick Jagger. De notorietate ar fi însă şi aventura homosexuală a acestuia cu un alt nume uriaş al muzicii britanice, David Bowie. Informaţia a fost însă dezminţită de Bebe Buell, un fotomodel despre care se bănuieşte că a avut relaţii cu ambele vedete în acelaşi timp. Ea a dezminţit categoric şi această suspiciune, declarând că David Bowie i-a fost prieten de nădejde, în timp ce Mick Jagger i-a fost iubit. Mama actriţei Liv Tyler a catalogat presupusa aventură dintre Mick Jagger şi David Bowie vehiculată de Chris Andersen drept ”stupidă şi neadevărată”, pentru că ambii muzicieni sunt heterosexuali sadea. ”Chiar Mick a spus la un moment dat că fiecare om este la bază bisexual”, a explicat Chris Andersen în prezentarea biografiei semnate de el, intitulată ”Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger”. Vedetele ne-au obişnuit însă să spună multe, dar nu neapărat şi adevărate…