Biohazard, live la My Metal Festival

Deşi se va desfăşura doar pe parcursul a două zile, My Metal Festival este menit să fie cel mai mare eveniment de heavy-metal al anului din România. O primă ediţie a avut loc în luna februarie, însă trupe cunoscute iubitorilor acestui gen muzical sînt aşteptate şi în această vară, pe 10 şi 11 iulie, la Arenele Romane. Startul manifestărilor dedicate rockerilor români îl va da celebra trupă autohtonă „Negura Bunget”, programul primei zile fiind completat de formaţiile Insane, Zeromancer şi de trupa suedeză Meshuggah, care a fost catalogată de Alternative Press drept cea mai importantă trupă de hard&heavy.

De departe, cea mai aşteptată trupă a festivalului este Biohazard. Legendara trupă de hardcore din Brooklyn, New York, şi-a început, deja, turneul european, iar milioane de fani din întreaga lume speră ca acesta să devină unul mondial. Înfiinţată în anul 1988, Biohazard s-a transformat, de-a lungul timpului, dintr-o trupă locală într-una de renume internaţional, cu zeci de concerte susţinute pe toate continentele. Recunoaşterea mondială a venit în 1994, cînd colaborarea cu casa de discuri Warner Brothers Records a făcut ca albumul „State of the World Address” să se vîndă în peste un milion de exemplare. Două decenii de rock newyork-ez vor fi prezentate fanilor români ai trupei Biohazard într-un concert de neuitat.

My Metal Festival este organizat de „ÎmiPlaceMie”, cu sprijinul Bring the Noise şi Metalhead. Pentru eveniment, biletele sînt disponibile în reţeaua magazinelor Germanos şi Diverta sau pot fi comandate online, de pe eventim.ro sau bilete.ro. Pentru accesul într-o singură zi, un bilet costă 73 de lei, pînă pe 1 iulie şi 83 de lei, după această dată sau la intrare, iar un abonament pentru ambele zile costă 110 lei.