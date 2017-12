Biomasă în loc de gaz în gospodării?

România trebuie să elaboreze un plan strategic pentru utilizarea biomasei în producerea de energie electrică şi termică, în condiţiile în care există potenţial pentru această resursă în cel puţin jumătate dintre judeţele ţării, a declarat, ieri, Emil Calotă, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). „Gazul este prea scump pentru a fi ars doar pentru a găti. Din cele 42 de judeţe ale ţării, cel puţin jumătate au atât resursa, cât şi nevoia de consum de biomasă, deci ne trebuie un plan strategic”, a spus Calotă, prezent la un simpozion pe tema producerii de energie termică din surse regenerabile, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. El a amintit că, în această perioadă, România îşi regândeşte strategia energetică, iar, în opinia sa, accentul ar trebui să cadă pe întărirea reţelei de transport al energiei, pe interconectările cu alte ţări, dar şi pe stocarea de energie. „România are posibilitatea de a oferi şi de a exporta stabilitate energetică”, a menţionat oficialul ANRE. Calotă a mai spus că România este încă la coada clasamentului european privind eficienţa energetică. „Resursa cea mai profitabilă pentru următorii 10-20 de ani pentru România este eficienţa energetică. Din nefericire, deşi suntem a treia ţară ca independenţă energetică din Europa, la capitolul eficienţă energetică suntem printre codaşe”, a completat Calotă. El a mai spus că, din punctul de vedere al energiei termice, un sector de importanţă va fi cel al clădirilor publice, care au o nevoie foarte mare de reabilitare. „Este necesar ca 3% dintre clădirile publice, pe an, să fie reabilitate termic. În plus, cogenerarea de înaltă eficienţă reprezintă, în România, o zonă cu mari pierderi, din cauza sistemului centralizat de încălzire urbană”, a adăugat oficialul ANRE.