• Combustibil revoluţionar • O uzină din Spania va produce biocombustibil din dioxid de carbon cu ajutorul unor microalge hrănite cu emisii poluante. Proiectul aparţine companiei Bio Fuel Systems (BFS), care va produce biopetrol din alge hrănite cu emisii poluante, provenite de la o fabrică de ciment a producătorului sud-american Cemex. Biopetrolul, asemănător cu petrolul obişnuit, este obţinut printr-un proces de conversie accelerată a emisiilor poluante şi poate fi folosit pentru alimentarea automobilelor, dar şi pentru fabricarea solvenţilor sau a maselor plastice. Microalgele din care va fi obţinută substanţa sunt plasate în tuburi verticale şi expuse la lumină, care favorizează fotosinteza. Acestea se dublează în 24 de ore şi, zilnic, jumătate din cantitatea obţinută se transformă prin centrifugare într-o pastă ce conţine 3% nutrienţi şi 97% biomasă. Prin prelucrare, care se face în condiţii de presiune crescută, la temperaturi foarte ridicate şi în lipsa oxigenului, biomasa este transformată în biopetrol.

Motoarele alimentate cu biopetrol neutralizează dioxidul de carbon. Prin acest procedeu folosit de BFS, din 2,2 tone de dioxid de carbon se obţine un baril de biocarburant, circa 158 de litri. Procedeul în sine eliberează 1,2 tone de CO2. Prin urmare, producerea unui baril de biocarburant neutralizează 940 de kilograme de dioxid de carbon. O maşină alimentată cu biopetrol care circulă cu 135 de kilometri la oră neutralizează la fiecare 100 de kilometri o cantitate de 49 de kilograme de CO2. Dacă aceeaşi maşină foloseşte benzină, va emite în aer 19 kilograme de CO2. BFS apreciază că un baril de biocarburant va costa 25 de euro, dar deocamdată va vinde biopetrolul la preţul petrolului obişnuit pentru a-şi finanţa noi uzine. BFS are deja contracte semnate pentru două noi uzine în Portugalia şi în Italia, iar în următorii trei ani intenţionează ca numărul uzinelor sale să ajungă la opt. Uzina din Alicante va absorbi 130.000 de tone de CO2 pentru producerea a 60.000 de barili de biopetrol şi 400 de tone de nutrienţi anual. O tonă de nutrienţi tip Omega 3, de exemplu, se vinde acum pe piaţă cu 100.000 de euro.

150 de miliarde de euro pe an. China, unul dintre cei mai mari poluatori din lume, suferă şi cea mai mare degradare a mediului. Costurile implicate de poluare, soluri degradate şi alte efecte negative asupra mediului au crescut în China la o mie de miliarde de yuani, circa 151,5 miliarde de euro, în 2008, suma echivalând cu 3,9 procente din PIB-ul naţional. Într-unul din cele mai ample studii privind efectele degradării ecologice pe termen lung, Academia chineză pentru planificare ecologică a estimat costurile poluării luând în calcul deversările de substanţe chimice, degradarea solurilor, dispariţia zonelor umede şi alte procese negative. Majoritatea acestor costuri nu apar în bilanţurile financiare ale corporaţiilor sau în bugetele guvernamentale, însă se acumulează an de an într-un aşa numit deficit ecologic, ce ameninţă perspectivele pe termen lung ale Chinei. Săptămâna trecută, oficiali chinezi au avertizat că seceta şi eroziunea solurilor ameninţă rezervele de apă şi securitatea alimentară a Chinei. Se estimează că planul de dezvoltare pe următorii cinci ani, întocmit de oficialii chinezi, să prevadă măsuri de control mai dure, în timp ce ritmul dezvoltării economice va fi redus de la zece procente la 7,5%.