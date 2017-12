Birocraţia blochează proiectele cu fonduri europene

Primarii localităţilor din judeţul Constanţa s-au întîlnit ieri, la Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman“, cu reprezentanţii Ministerului Mediului şi cu cei ai Administraţiei Fondului de Mediu (AFM). Seminarul cu tema „Programe de finanţare în gestiunea Ministerului Mediului“ a fost organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), care a dorit ca primarii să fie informaţi asupra proiectelor ministerului, pe deoparte, iar reprezentanţii ministerului şi cei ai AFM să afle problemele pe care autorităţile locale le întîmpină la întocmirea proiectelor, pe de altă parte. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că este foarte important că, în sfîrşit, autorităţile locale şi centrale se întîlnesc pentru a discuta problemele legate de proiectele cu fonduri europene. „Am constatat împreună cu reprezentanţii Ministerului Mediului că, din motive obiective sau subiective, fondurile europene nu pot fi accesate sau se accesează foarte greu, în detrimentul autorităţilor locale, care ar fi fost beneficiarele acestor proiecte. CJC este conştient de fiecare zi pe care o pierdem prin nereuşirea accesării fondurilor europene. A reieşit din aceste discuţii că principala problemă în realizarea proiectelor este birocraţia, dar care nu este specifică numai României, pentru că birocraţie este prezentă şi la nivel european. Acest obstacol al birocraţiei îl putem depăşi dacă există voinţa politică de a face acest lucru. Noi, CJC, am făcut o serie de propuneri la nivel guvernamental, de simplificare a procedurilor întocmirii unui proiect, propuneri pe care le menţinem. De exemplu, am propus eliminarea acelor acorduri şi studii pentru avizarea proiectelor, pînă la declararea ca eligibile a proiectelor. De asemenea, am propus ca autorităţile judeţene să facă o prioritizare a proiectelor pe care apoi să le propună Ministerului şi Fondului de Mediu“, a declarat Nicuşor Constantinescu.

Master plan privind gestionarea deşeurilor, fără muncă de teren?

Pe parcursul seminarului, primarii prezenţi au ridicat mai multe probleme cu care se confruntă în prezent, atît în ceea ce priveşte întocmirea proiectelor şi accesarea fondurilor, dar şi în ceea ce priveşte respectarea unor directive europene. Mai exact, este vorba despre gropile de gunoi de la nivelul judeţului. Mai mulţi edili din judeţul Constanţa au reclamat faptul că, deşi de la nivel ministerial a fost desemnat un consultant care să facă un master plan privind gestionarea deşeurilor, pe care trebuie să îl predea pînă la sfîrşitul lunii aprilie, nimeni nu i-a contactat pentru a le cere punctul de vedere. În aceste condiţii, conducerea CJC a solicitat Ministerului Mediului neaprobarea respectivului master plan, dacă acesta nu are semnăturile tuturor primarilor din judeţ. „Vă spun de pe acum că acest master plan nu va fi aprobat de minister dacă nu vom vedea pe el părerile primarilor din judeţ. Mai mult decît atît, consultantul nu va fi plătit dacă nu prezintă toate propunerile unităţilor administrativ teritoriale. Acest master plan al gestionării deşeurilor este o necesitate, pentru a putea vedea cum şi unde trebuie amplasate punctele de colectare, de transfer şi gropile finale de gunoi. Acest master plan este cu atît mai eficient cu cît consultantul angajat de minister îşi face treaba şi promovează ideile autorităţilor locale“, a declarat Silviu Stoica, directorul general din Direcţia Generală de Management al Instrumentelor Structurale, din cadrul Ministerului Mediului.

Consiliile Judeţene, responsabile pentru prioritizarea proiectelor

O altă problemă ridicată de edilii prezenţi la seminar s-a referit la birocraţia din România în ceea ce priveşte întocmirea proiectelor. Primarii s-au plîns că nu de puţine ori au ratat depunerea unor proiecte pentru că nu au reuşit obţinerea unui aviz. „Procedurile trebuie simplificate şi trebuie să începem de la modificarea legislaţiei. Sînt anumite elemente care pot fi modificate, aşa cum spunea chiar preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, cum ar fi eliminarea acordurilor şi a studiilor. Sîntem în prezent în discuţii cu Ministerul Finanţelor pentru modificarea perioadei de rambursare“, a afirmat Silviu Stoica. Preşedintele AFM, Vlad Marcoci, a declarat că şi la nivelul instituţiei pe care o conduce se pot face modificări care să elimine birocraţia. „Un prim lucru pe care noi îl putem face este tranferarea responsabilitărţilor către Consiliile Judeţene, care, de fapt, sînt baza acestor proiecte. În acest fel, conducerile Consiliilor Judeţene îşi pot stabili o listă de priorităţi pentru proiecte pe care, ulterior, să o transmită către noi. De asemenea, vom introduce declaraţia pe propria răspundere în ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate. Aceste două chestiuni vor simplifica mult lucrurile în ceea ce priveşte întocmirea proiectelor“, a explicat Vlad Marcoci. În timpul seminarului au fost ridicate şi probleme ale RAJA SA sau a perdelelor forestiere la nivel judeţean, dar şi problema eroziunii costiere, subiecte asupra cărora vom reveni.