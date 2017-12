Birocraţia românească alungă armatorii străini

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) din Constanţa a găzduit, ieri, prima ediţie a conferinţei Maritima 2010, care a avut ca temă „Promovarea pavilionului naţional al României”. Acţiunea, organizată de conducerea Ligii Navale Române (LNR), îşi propune găsirea unor mijloace pentru revigorarea statutului maritim al României, de transformare a pavilionului românesc într-unul atractiv atât pentru armatorii români, cât şi pentru cei străini. „În acest moment, doar trei nave arborează pavilionul românesc, dintre care două sunt de stat”, a declarat preşedintele LNR, Laurenţiu Mironescu. Potrivit lui, birocraţia sufocantă şi lipsa facilităţilor fac ca armatorii să se îndrepte către state unde sunt scutiţi de la plata unor anumite taxe, ceea ce încurajează investiţiile în domeniul maritim. Reprezentanţii CCINA au precizat că domeniul marinei civile a fost ignorat în ultimii ani: „Sunt armatori români care controlează flote comerciale civile aflate sub alte pavilioane. Putem avea o flotă comercială civilă şi fără ca navele care o compun să fie de stat, trebuie doar să-i încurajăm pe armatori să aleagă pavilionul român”. La conferinţă a participat şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) Cristinel Dragomir, care a venit atât în calitate de reprezentant al CJC, cât şi de absolvent al Institutului de Marină Civilă Constanţa (în prezent Universitatea Maritimă Constanţa). „România are foarte mulţi ofiţeri de marină bine pregătiţi şi are o tradiţie îndelungată în transportul pe mare, dar, din păcate, în ultimii ani s-a ajuns ca numai câteva nave să mai arboreze pavilionul românesc”, a declarat Cristinel Dragomir. El a adăugat că trebuie luate măsuri pentru ca proprietarii navelor să-şi facă sediile în România. „Trebuie să acordăm facilităţi armatorilor, pentru ca aceştia să vină în România”, a mai spus vicepreşedintele CJC.