Biroul Permanent al… opoziţiei se întruneşte azi

Opoziţia boicotează lucrările Camerei Deputaţilor de peste două luni, respectiv de la votul pentru adoptarea Legii pensiilor, pentru care o acuză pe Roberta Anastase, preşedintele acestui for legislativ, de fraudă. Deputaţii PNL şi PSD au părăsit şi ieri lucrările Camerei, în semn de protest faţă de faptul că acestea sunt conduse de către Anastase. Atât reprezentanţii PSD, cât şi cei ai PNL au precizat în plen că îşi menţin solicitarea privind demisia Robertei în urma votului dat la Legea pensiilor. Reprezentanţii PSD şi PNL au anunţat, înainte de a pleca, că sunt prezenţi 90 de parlamentari din cei 95 ai PSD, respectiv 50 de deputaţi din cei 52 ai PNL. Roberta Anastase a anunţat, în plen, după plecarea opoziţiei, că în şedinţa Biroului Permanent de astăzi se va lua în discuţie sancţionarea deputaţilor care au absentat de la vot. Ea a precizat că, potrivit Regulamentului, deputaţilor care nu-şi pot motiva absenţele li se va tăia a 21-a parte din indemnizaţie şi diurna de deplasare şi se prezintă Biroului Permanent examinarea lunară a prezenţei. Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Mircea Duşa, a declarat, ieri, că membrii PSD şi PNL din Biroul Permanent au convocat, pentru această dimineaţă, propria şedinţă a conducerii Camerei. Duşa a spus că deputaţii opoziţiei s-au prevalat de prevederea din Regulamentul Camerei Deputaţilor care stabileşte că Biroul Permanent poate fi convocat şi la solicitarea unui sfert dintre membri: “Vom discuta toate abuzurile care au avut loc la Camera Deputaţilor, încălcarea Regulamentului şi a Constituţiei, dar şi numirile care au fost făcute în ultima perioadă fără a se ţine seama nici de algoritm, nici de cutume, nici de legi şi nici de Regulament”. Duşa a afirmat că aşa-zisul Birou Permanent al opoziţiei va aproba atât ordinea de zi a plenului, cât şi programul de lucru, dar şi unele proiecte de hotărâri: “Vom avea două conduceri paralele. Una cu cvorum, cea a noastră, a opoziţiei, şi una fără cvorum, cea condusă de Roberta Anastase”. Deşi, la începutul lunii noiembrie, liderii grupurilor parlamentare au avut o întâlnire cu Roberta Anastase, convenind respectarea unor principii în activitatea parlamentară şi modificarea Regulamentului Camerei, după câteva zile opoziţia a refuzat să mai negocieze cu preşedintele acestui for legislativ, condiţionând participarea la lucrări de demisia ei. Roberta Anastase refuză cu obstinaţie să părăsească funcţia de şef al Camerei Inferioare, blocând în continuare bunul mers al acestui for legislativ. Situaţia creată de portocalii la Camera Deputaţilor este fără precedent.