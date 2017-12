Biroul Român de Audit al Tirajelor îşi va schimba denumirea în 2012

Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT) îşi va schimba denumirea în 2012, intenţia fiind aceea ca noua denumire să înglobeze întreaga activitate a instituţiei - pe lângă auditul de tiraje, şi SNA (Studiul Naţional de Audienţă), SATI (Studiul de Audienţă şi Trafic Internet), MIP (Monitorizarea Investiţiilor în Publicitate), a declarat Arina Ureche, director general al BRAT. \"Intenţionăm să schimbăm numele BRAT. Noi sperăm că până în martie, când avem adunarea generală, să putem veni cu nişte propuneri, pentru că denumirea asociaţiei doar adunarea generală o poate modifica\", a spus Arina Ureche. Ea a precizat că decizia modificării denumirii BRAT a fost luată de Consiliul Director al instituţiei. \"BRAT înseamnă Biroul Român de Audit al Tirajelor. Era o denumire absolut firească în \'98, când s-a lansat BRAT, pentru că atât făcea BRAT - audit de tiraje. Între timp, BRAT a câştigat foarte multă notorietate şi încredere şi din cauza asta am putut să lansăm atâtea proiecte, numai că acum, cumva, numele nu mai reprezintă, din păcate, activitatea\", a explicat Arina Ureche. Noua denumire va trebui să fie în linie cu întreaga activitate a instituţiei. \"BRAT va rămâne ca denumire pentru departamentul de audit de tiraje, pentru că ei fac audit de tiraje. Vom avea o umbrelă deasupra, care va îngloba BRAT, SNA, SATI, MIP\", a mai spus Arina Ureche. Potrivit Arinei Ureche, membrii BRAT din online \"sunt cei care suferă de mult\" timp din cauza denumirii instituţiei. Procedura prin care va fi schimbat numele BRAT va fi discutată în şedinţa de vineri a Consiliului Director al instituţiei. Pe lângă schimbarea denumirii, BRAT are şi alte planuri anul viitor. Cel mai important dintre acestea este, potrivit Arinei Ureche, lansarea noilor date ale SNA, \"care vor însemna pur şi simplu un restart\". \"Cred că în primele două săptămâni ale lui februarie 2012 o să avem noile rezultate\", a spus Arina Ureche. SNA a fost relansat complet. \"În luna mai, a fost prima zi de teren cu noua metodologie şi vorbim de o schimbare semnificativă a metodei. Prima şi cea mai vizibilă este metoda de culegere a datelor. Am trecut de la chestionar realizat cu hârtie şi creion, în care se completa pur şi simplu răspunsurile, la metodologia CAPI (computer-assisted personal interviewing). (...) Şi pe bateria de întrebări de măsurare de audienţă au fost făcute multe modificări şi din cauza asta noile rezultate pe care o să le avem pur şi simplu nu o să poată să fie comparate cu rezultatele vechi\", a explicat Arina Ureche, precizând că au mai fost făcute modificări şi de volum de eşantion, iar mărimea universului populaţiei măsurate va creşte de la 64 de ani la 74 de ani. \"Şi peste toate astea se vor adăuga şi rezultatele recensământului, care, de asemenea, vor avea mare influenţă pentru toate studiile de audienţă, nu numai pentru SNA. Dacă ei or să termine procesarea recensământului, cum au promis în ianuarie, în februarie o să le luăm şi noi în calcul\", a precizat Arina Ureche. În ceea ce priveşte SATI, dacă în acest an datele au fost livrate din şase în şase luni, din 2012 vor fi livrate din trei în trei luni. \"Din punctul de vedere al auditului de tiraje, nu pot să spun că avem modificări de metodologie sau de mod de realizare, doar că am semnat un nou contract pentru doi ani, tot cu PricewaterhouseCoopers\", a mai spus Arina Ureche. Pe de altă parte, BRAT a început un proiect de monitorizare a investiţiilor în publicitate şi pentru outdoor. \"Suntem în discuţii cu membrii noii Asociaţii de outdoor, care tocmai s-a înfiinţat, şi împreună cu ei vom realiza monitorizarea investiţiilor în publicitate şi pentru outdoor. Sper ca undeva în aprilie-mai să avem primele rezultate. Asta o să însemne că o să fie patru medii măsurate cumva unitar şi mai mult datele o să fie furnizate unitar pieţei pe aceeaşi clasificare de produse şi mărci şi prin acelaşi soft, ceea ce este un avantaj din punct de vedere al exploatării\", a subliniat Arina Ureche. Un alt proiect pe 2012 este modificarea site-ului BRAT, care \"o să fie mai degrabă concentrat pe rezultat\", a precizat Arina Ureche. De asemenea, BRAT a previzionat că numărul de membri ai instituţiei va creşte uşor în 2012, iar o creştere mai mare va fi înregistrată în zona de online. În 2011, numărul membrilor BRAT a crescut cu 10-15%. \"Acum sunt 243 de membri BRAT, dintre care aproape o treime sunt doar publisheri de site-uri web, iar o sută - publisheri şi de site-uri web şi de presă scrisă (...) şi, bineînţeles, clienţi agenţii şi aşa mai departe\", a mai spus Arina Ureche. Totodată, BRAT s-a mutat într-un nou sediu în Bucureşti, unde, vineri, instituţia a organizat \"Ziua Porţilor Deschise\".