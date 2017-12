Biscuiții care vă îmbolnăvesc copiii. Ce-au găsit specialiștii în compoziție?

06:07:47 / 25 Noiembrie 2015

De ce nu dati lege pt interzicerea acestor nereguli ?

Patronii, de regula, sunt paraleli cu medicina. In afara de profit nu-i intereseaza nimic. Parlamentarii sunt trimisi in Parlament si sunt platiti ff bine pt a da legi care sa reglementeze toate domeniile. De ce sanatatea copiilor, in special, nu-i intereseaza? De ce nu pot vota legi care sa interzica E-urile din produsele destinate copiilor macar ? Enorm de multe produse de panificatie, de cofetarie , de patiserie nu se pot manca din cauza excesului de zahar. Renuntam sa le cumparam, unii dintre noi care avem cunostinte medicale. Dar parintii copiilor nu sunt medici si habar nu au ce bombe cu ceas cumpara copiilor. Imunitatea copiilor se duce la zero apoi, si se mira de ce se imbolnavesc copiii atat de des si ajung cu ei la medic lunar ?