Biserica, alături de copiii sărmani

În Constanţa există copii care nu au prilejul să se bucure de căldura unei familii şi nici de sărbătorile care ar trebui să le aducă bucurie în suflete. Deşi acum două zile a fost Ziua Internaţională a Copilului, cei instituţionalizaţi în centrele de plasament sau cei care provin din familii sărace nu s-au putut bucura de cadouri, aşa că Arhiepiscopia Tomisului, prin Înaltpreasfinţitul (IPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a dorit ca ei să simtă că este ziua lor. Ieri, la Biserica „Buna Vestire” din Constanţa, IPS, alături de preotul-paroh al bisericii, Dănuţ Marius Bertea, a oferit 50 de pachete cu dulciuri copiilor nevoiaşi: 30 instituţionalizaţi în centrul de plasament „Fair-play” din Constanţa, 14 din familii nevoiaşe din cartierele Viile Noi, Coiciu şi Henri Coandă, iar şase copii - daţi în plasament unor asistenţi maternali. Activitatea face parte din programul social „Dobândind vei dărui”, derulat de Protoieria II Constanţa prin intermediul bisericii. „Este important să oferim copiilor astfel de momente. La fiecare sărbătoare, biserica noastră, prin bunăvoinţa enoriaşilor, oferă celor mici cadouri pentru a le îndulci viaţa grea pe care o au. O dată pe lună le oferim şi o masă caldă”, a spus preotul Bertea. Cadourile au fost împărţite de IPS, care le-a oferit copiilor şi o iconiţă cu Maica Domnului, care să îi protejeze. „Ziua Copilului este în fiecare zi. Nu îi iubim pe cei mici doar o dată pe an, ci în fiecare zi şi vrem să le oferim din bucuria noastră celor care au nevoie de ajutor şi mângâiere. Iisus a iubit copiii şi a spus apostolilor „Lăsaţi copiii să vină la mine”, aşa că, dăruind lor, noi simţim o bucurie imensă”, a spus IPS Teodosie. Cei mici au fost încântaţi când au primit sacoşa plină de dulciuri şi au avut un motiv în plus de bucurie căci la sfârşitul evenimentului s-au înfruptat din tortul cu frişcă şi cireşe pregătit de enoriaşii parohiei. „De doi ani am doi copii în plasament, unul de patru şi celălalt de opt ani. Deşi am şi eu doi, îi cresc ca şi cum ar fi ai mei. Vreau să îi formez să fie capabili mai târziu să îşi formeze şi ei o familie. Pentru ei înseamnă foarte mult aceste daruri, o ciocolată întotdeauna bucură sufletul de copil”, a spus Mariana.