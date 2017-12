Biserica din Furnica, reabilitată

Primăria Dumbrăveni a finalizat lucrările de reabilitare a interiorului lăcaşului de cult de la Furnica, după ce, timp de zeci de ani, biserica nu a beneficiat de niciun fel de modernizări, deşi clădirea este veche de mai bine de 40 de ani. Primarul comunei, Gheorghe Cenuşă, a declarat că principalele lucrări care s-au efectuat la Biserica din satul Furnica au vizat înlocuirea turlei pentru că cea veche era mult prea degradată şi avea pereţii fisuraţi, a fost schimbat în totalitate acoperişul lăcaşului de cult şi a fost zugrăvit exteriorul cu imagini decorative. „Acum Biserica din Furnica arată foarte bine şi sunt foarte mândru. Lucrările de reabilitare a exteriorului au fost ca o completare a modernizărilor lăcaşului de cult pe care le-am iniţiat de la finele anului trecut. Atunci am schibat instalaţia electrică şi am montat o centrală termică pentru a asigura încălzirea pe timpul iernii, pentru că oamenii care veneau la slujbă stăteau în frig şi am dotat cu termopane geamurile şi intrările în biserică pentru a păstra o temperatură constantă în interior”, a declarat primarul din Dumbrăveni. Lucrările de renovare a lăcaşului de cult au costat administraţia locală de la bugetul local 20.000 de lei. Cenuşă spune că va continua cu lucrările de modernizare a comunei, iar următorul obiectiv va fi reabilitarea cişmelei de la marginea satului Dumbrăveni, cunoscută şi sub denumirea de „cişmeaua din pădure”.