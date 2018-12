Biserica Ortodoxă cinstește un sfânt FĂCĂTOR DE MINUNI! Vezi când!

18:06:10 / 10 Decembrie 2018

Un ciobalau ...

A ajuns episcop , pentru ca ii ajuta pe cei din comunitate ... Adica , le dadea mici si bere si a fost ales episcop ... Omul facea si minuni ... Ale dracului minuni ! In secolul in care se disputa oficializarea crestinismului si erau ucisi cei care contestau suprematia religioasa a imparatului ... In plm , ce legatura are ba Spiridonul puliii , ba popica Spagoveanul si bagatoriul de seama , Tanasescul - ma-sa curva - cu populimea romana ? Cum mai poate face minuni unul care a crapat de mult - un cioban ordinar - care este oale si ulcele in aste momente ?