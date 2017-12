Biserica Ortodoxă Rusă vrea să oprească de la vînzare apa sfinţită

Biserica Ortodoxă Rusă din sudul Siberiei a cerut unei companii locale să oprească de la vînzare sticle cu apă despre care spune că este sfinţită, relatează publicaţia ”Novye Izvestiya”. Compania Triyera, cu sediul în oraşul Biisk din Teritoriul Altai, vinde, de la începutul lunii martie, sticle ”Mountain Spring – Baptismal”. Reclamele la apa care este mai scumpă decît alte produse similare spun că aceasta provine de la un izvor din munţii Altai şi a fost îmbuteliată de Bobotează şi sfinţită în tradiţia bisericii. Epifania sau Boboteaza este sărbătorită în Rusia pe 19 ianuarie. Potrivit tradiţiei Bisericii Ortodoxe Ruse, apa sfinţită în această zi are proprietăţi tămăduitoare. Apa este deseori stocată de credincioşi pentru perioade lungi. Mulţi cred că orice fel de apă vărsată sau îmbuteliată de Bobotează de credincioşi, chiar şi cea de la robinet, devine sfîntă. Reclama pentru apă arată că ”ianuarie a trecut demult şi sînt cozi lungi la biserică. Ce poţi face dacă nu te poţi aproviziona cu apă tămăduitoare? Poţi să aştepţi pînă anul viitor sau pur şi simplu poţi să te duci la magazin. Nouă ne pasă de oamenii care au nevoie de apă sfîntă pentru tot anul”.

”Acesta este un caz flagrant de sacrilegiu”, a spus episcopul Maxim din Barnaul şi Altai, într-o scrisoare adresată companiei şi citată de ziar. ”Apa în cauză nu a fost sfinţită şi, în plus, este de neacceptat să distribui obiecte sfinte într-o astfel de manieră”. Episcopul a mai spus că autorităţile bisericeşti vor da în judecată compania. Compania Triyera a mai trimis şi un videoclip cu sfinţirea izvorului către un preot numit de episcopul Maxim cu investigarea apei. Preotul al cărui nume nu a fost făcut public şi-a îndreptat atenţia către binecuvîntarea printată pe etichetă. ”Este «Dumnezeu să te salveze» o dorinţă sau o binecuvîntare? Dacă e o binecuvîntare, atunci este o încălcare a regulilor bisericii, pentru că noi sîntem singurii care avem dreptul să binecuvîntăm”, potrivit preotului citat de ziar. ”Înţeleg reacţia Bisericii”, a spus directorul general al companiei, Nikolai Polkin. ”Tot ce are legătură cu brandurile Bisericii trebuie să aparţină Bisericii. Tot ce se întîmplă astăzi este făcut în scopuri de business. Pur şi simplu, noi nu am încheiat nicio înţelegere”, a precizat acesta. Altapress.ru a relalat luni că mai multe supermarketuri din regiune intenţionează să scoată apa de la vînzare, după ce au primit scrisori de la Biserică.