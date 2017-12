Biserică veche de peste 100 de ani, în plin proces de reînnoire

Unde nu-s bani, e vai de investițiile locale. Chiar și așa, pe ici, pe colo se mai încearcă mici îmbunătățiri, chiar dacă banii lipsesc cu desăvârșire. Spre exemplu, în comuna constănțeană Cuza Vodă, autoritățile sunt în plină activitate de reabilitare a bisericii din localitate, cu toate că se confruntă cu o acută lipsă de bani. Practic, lucrările de reabilitare au început în urmă cu aproape doi ani, când administrația a înlocuit acoperișul distrus de o furtună puternică. „În 2012 am înlocuit acoperișul de tablă. Dar ne-am dat seama că nu avem de ce să-l prindem și ne-am apucat să schimbăm și grinzile. Ușor, ușor, am schimbat și căpriorii. Am făcut și lucrări de consolidare interioară, pentru că biserica este prea veche și risca să cadă”, a spus primarul Niculae Horneț. În momentul de față, se lucrează de zor la pictură. Până acum s-a realizat pictura altarului și a catapetesmei, urmând să se picteze și restul bisericii. Din păcate, lipsa banilor încurcă finalizarea lucrărilor. „Nu știm sigur când vom termina, totul e în funcție de bani. Ne mai trebuie cel puțin 80.000 de lei. Pentru finisările exterioare, vom mai vedea de unde găsim bani. Oricum acolo va fi mai ieftin”, a mai spus primarul.

LUCRARE IMPORTANTĂ Reabilitarea bisericii din Cuza Vodă este cu atât mai importantă cu cât lăcașul de cult are o vechime de peste 100 de ani. Mai mult, după cum spune primarul, s-au mai realizat lucrări de renovare a bisericii de-a lungul timpului, dar nu de o asemenea anvergură. „S-au mai făcut unele lucrări, dar nu așa de mult. S-au cheltuit bani destui, dar nu prea s-a făcut treabă”, a declarat Horneț. Nici efortul financiar al autorităților locale nu este de neglijat, din moment ce, în decurs de doi ani, administrația a cheltuit mai mult de 160.000 de lei. Asta în condițiile în care mare parte din bugetul Primăriei se duce pe arierate și pe amenda de 11.000 de lei de la Curtea de Conturi. Și, din păcate, alte surse de venit, cum ar fi sponsorizări sau donații, nu există.