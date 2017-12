Biserica ”Sf. Gheorghe” din Dobromir Deal, resfințită

09:52:23 / 28 August 2014

he he

si cand te gandesti ca de fapt dumnezeu asta e o inventie omeneasca din urma caruia profita cativa. am calatorit in lume pe 5 continente si am cunoscut oameni si oameni, fel de fel de religii si traditii una mai idioata decat alta. nu exista Dumnezeu prostilor. incetati sa va mai puneti sperantele in personaje fictive. aveti grija de voi si de familia si prietenii vostri.