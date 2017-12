Bisericuţele PD-L

Ca să demonstreze opiniei publice că este bărbat politic, nu glumă, Stelian Duţu declară, într-un cotidian central, că nu-i tremură pantalonii în faţa Elenei Udrea, făcînd, desigur, trimitere la intenţiile acesteia de a-l exclude din partid. Nu s-ar putea spune, totuşi, că doamna Udrea este o femeie în faţa căreia să nu-ţi vibreze sau să nu-ţi cadă pantalonii! În realitate, Duţu face pe viteazul şi se încurajează singur, pentru că deciziile nu le ia Elena Udrea, ci “tata mare” de la Cotroceni. Din această perspectivă, va fi interesant de urmărit cum vor evolua lucrurile în PD-L Constanţa, unde s-a declanşat operaţiunea “Curăţenie totală”. Pe hîrtie, totul sună frumos şi mobilizator, ca o cuvîntare omagială a preşedintelui Băsescu, urmată de aplauzele îndrăcite ale lui Emil Boc, cel care a dat un nou sens filozofic formulei “Să trăiţi, am înţeles”. Sigur, faci curăţenie, deratizezi partidul, deşi chestiunea asta trebuia să se întîmple în primăvară, dar ce pui în loc? La acest moment de răscruce şi jale, PD-L Constanţa s-a divizat în mai multe bisericuţe de partid. Deranjul de după alegerile locale a generat o stare de derută totală. Cei care au mirosit că lui Duţu i se pregăteşte ceva au tulit-o de lîngă el înainte de debutul campaniei electorale. Pînă să se înfigă madam Udrea în chica sa, foştii săi amploiaţi umblau deja de mînă cu cei desemnaţi să vegheze provizoriu ca partidul să nu iasă din balamale. Practic, am asistat şi asistăm la transferuri spectaculoase de la o bisericuţă la alta, la o reaşezare a oportuniştilor din partid. Nici nu trebuie să cercetezi prea mult ca să-ţi dai seama că Stelian Duţu a rămas singur în bisericuţa lui, după ce, brusc şi concomitent, primarii, foşti pesedişti anonimi, care-l sprijineau au realizat că mult mai important este sezonul estival! Chiar dacă a venit cu muşchii siliconaţi de la Cotroceni, Elena Udrea, trimisă parcă în bătaie de joc să facă ordine în PD-L Constanţa, nu va fi în stare să doboare bisericuţele amintite. În primul rînd, noile achiziţii ale preşedintelui Băsescu, pe care acesta a mizat la alegerile locale, nu au credibilitatea politică necesară pentru a se impune în faţa membrilor de partid. Este, de pildă, domnul Popescu în măsură să schimbe macazul în PD-L Constanţa, doar pentru simplul fapt că a fost numit de Elena Udrea? Pe de altă parte, s-ar putea ca, în curînd, “tata mare” să rămînă fără dinţi şi să nu mai sperie pe toată lumea… Pe de altă parte, se trece prea uşor peste orgoliile rănite ale unor vechi combatanţi pentru şefia partidului, vestita grupare “M”, din care fac parte Mironescu, Moinescu şi alţii. Făcînd trimitere la trecutul nu prea îndepărtat, ne aducem aminte că această grupare s-a confruntat direct cu Stelian Duţu, care, de altfel, la un moment dat, a fost la un pas de a pierde şefia organizaţiei judeţeane. În aceste zile, demersurile Elenei Udrea, în faţa căreia nu tremură pantalonii lui Duţu, nu vor avea niciun efect benefic pentru PD-L Constanţa. În realitate, vom asista, în funcţie de cum bate vîntul de la Cotroceni, la o reaşezare a bisericuţelor de partid. În momentul de faţă, mulţi viteji se arată, dar niciunul nu are soluţia salvatoare. Pînă la alegerile parlamentare, nu cred că pedeliştii constănţeni se vor trezi la realitate. Mai ales dacă, pentru a nu-i da şansa să pozeze în victimă politică, Băsescu va amîna sentinţa în cazul Duţu.