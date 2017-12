Bisisica face din aventurile ei extraconjugale o adevărată telenovelă. Mai nou, eşecurile înregistrate în ultima vreme în materie de agăţat sunt puse pe seama crizei economice. În realitate, în cazul ei, singura criză reală este cea morală. În povestirile sale tandre, unele dintre ele cu un profund iz filozofic, ca şi cum viaţa ei personală ar fi un capăt de ţară, se degajă un soi de pisicism fără pereche. Bisisica povesteşte cu dezinvoltură despre cuceririle ei temerare, punând viaţa sexuală mai presus de orice. Fiecare nereuşită îşi pune amprenta pe partea existenţială. Scrierile sale seamănă cu un jurnal intim. Uneori, de ce să nu recunosc, poate prea intim. Firul său epic ne duce până aproape de punctul final. Unul infernal. Bisisica promovează un soi de cronică erotică apăsată şi cu numeroase descrieri curajoase. Goana unui mahăr după codiţele ei poznaşe reprezintă un capitol de bază în scrierile sale erotice. Mai târziu, eşecul acestuia pecetluieşte un episod important din viaţa unei femei fatale. În definitiv, asta este Bisisica. O femeie fatală. Mersul ei legănat trebuie studiat. Pe urmă, traiectoria ochilor. Obrăjorii coloraţi în roşu. Părul spălăcit şi greu de identificat. Picioarele crăcănate în poziţia dată de două paranteze rotunde. Şoaptele de infidelitate. Umerii cu suport pentru papagalul de acasă. Ăla cu acte. În timp, Bisisica s-a remarcat prin capacitatea ei deosebită de a dădăci un papagal, ceea ce echivalează cu o reuşită în viaţă. În anumite momente ale existenţei sale, în felul ei de a fi, duduia despre care vorbim emană o anumită stare de nostalgie. După cum o arată faţa, tânjeşte după vremurile în care un cunoscut deputat “depunea” mătănii cu duiumul la picioarele ei. Oho, ce vremuri! Bisisica a fost dată cu greu jos din corcoduş. Ori de câte ori se supăra pe sat, se urca în corcoduş. De acolo, de la înălţimea corcoduşului, vreau să zic, promova pe scară largă lipsa celor şapte ani de acasă, componentă de bază în materie de obrăznicie. Bisisica are un talent ieşit din comun. Ştie la perfecţie să-şi aleagă şeful. De bază, e musai ca acesta să ştie cum să o ţină în braţe. De curând, a scăpat-o! De fapt, a fost dată cu fundul de pământ, acesta fiind un test de rezistenţă. Bisisica se întoarce la poveştile ei amoroase. O domină şi acum nereuşita cu un mahăr suspect de bogat. Chiar dacă, să zicem, oficial, ea zice că l-a flituit. Bisisica duce o viaţă în călduri la toţi parametrii reali. Practic, nu iartă nimic! Sunt destui papagali de Crevedia care cad foarte repede în plasa ei! Are o capacitate de invidiat de a suci minţile unora. Culmea, în condiţiile în care ea nu are prea multă minte! Dimpotrivă, în anumite chestiuni de viaţă şi moarte, se manifestă de-a dreptul bizar… Cum s-ar spune, nu este în toate minţile, manifestându-se la întâmplare. Cine este Bisisica? O biată pisicuţă. Chipurile, de casă…