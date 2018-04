Bitcoin se întoarce la 10.000 dolari/unitate?

Volumul tranzacțiilor de bitcoin a atins un nivel record, la finalul săptămânii trecute, iar cotația monedei digitale a crescut cu peste 15%, ajungând la 8.000 dolari pentru prima dată în ultimele două săptămâni. Cotația criptomonedei a sărit de la mai puțin de 7.000 dolari la peste 8.000 dolari, iar într-o perioadă de o oră au fost tranzacționați mai mulți bitcoin decât în orice altă perioadă similară din 2017 încoace, potrivit MarketWatch. Ulterior, avansul bitcoin s-a mai atenuat, la 10,3%, repectiv la 7.644 dolari/unitate. „Am asistat la o consolidare într-un interval strâns. Când consolidarea are loc așa, probabilitatea este ca avansul să fie de două, trei ori mai extins. Creșterea cotației bitcoin către nivelul de 10.000 dolari, până la sfârşitul acestei săptămâni, ar confirma că piaţa bull se întoarce, iar o închidere la sub 8.000 dolari pe unitate ar însemna că avansul a fost de scurtă durată“, spune analistul-șef de la Think Markets, Naeem Aslam, citat de MarketWatch. Creşterea neaşteptată a bitcoin a susţinut și avansul altor criptomonede precum Ether, care a crescut cu 8% - la 465.02 dolari pe unitate.