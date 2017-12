Trupa americană Black Eyed Peas a stabilit un nou record în industria muzicală, după ce s-a menţinut 20 de săptămîni pe prima poziţie în topul Billboard Hot 100 Singles. Trupa americană a avut prima ei piesă number one odată cu lansarea ”Boom Boom Pow”, care a deţinut prima poziţie timp de 12 săptămîni. Black Eyed Peas şi-a detronat propria piesă din fruntea clasamentului, odată cu lansarea cîntecului ”I Gotta Feeling”, care s-a menţinut pe locul întîi timp de opt săptămîni. ”Cînd am ales «I Gotta Feeling», a trebuit să îl testăm în cluburi, să îi privim pe oameni cu atenţie şi să vedem cum reacţionează la un cîntec pe care nu îl cunosc. Am încercat să alegem cel mai bun cîntec de vară dintre toate piesele de pe album”, a explicat Will.i.am, unul dintre membrii trupei Black Eyed Peas. El a adăugat că trupa sa va testa în acelaşi fel un al treilea single, ”Meet Me Halfway”, ce va fi lansat înainte de sărbătorile de iarnă. Pînă atunci, Will.i.am a mărturisit că îi este foarte greu să se obişnuiască cu acest record: ”Cum ar trebui să reacţionez? Artişti precum Beatles, The Rolling Stones şi Michael Jackson au stabilit recorduri, dar noi îl deţinem pe cel mai recent. Nu-mi vine să cred, pentru că sîntem o trupă care provine din zona underground a muzicii”.

Trupa Black Eyed Peas, compusă din Fergie, Will.i.am, Apl.de.ap şi Taboo, a obţinut trei premii Grammy, iar albumele ei s-au vîndut în peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume. Trupa americană a concertat şi la Bucureşti, pe 15 septembrie 2007, la Arenele Romane.