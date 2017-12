Black Eyed Peas înregistrează o piesă împotriva violenţelor cu arme de foc

Membrii grupului Black Eyed Peas s-au reunit după o pauză de cinci ani, pentru a înregistra împreună un cântec ale cărui versuri militează împotriva violenţelor comise cu arme de foc, informează ”The Hollywood Reporter”, citat de news.ro. Single-ul reprezintă o versiune nouă a piesei ”Where Is the Love?” din repertoriul grupului, iar încasările ce vor fi generate de noul cântec vor fi donate Fundaţiei I.am.angel, înfiinţată de will.i.am, unul dintre membrii trupei Black Eyed Peas. Cântecul original ”Where Is the Love?” a fost lansat în 2003 şi a ajuns până pe locul 8 în topul Billboard dedicat single-urilor. Pentru noua versiune a acestei piese, membrii trupei Black Eyed Peas - Will.i.am, apl. de ap, Taboo şi Fergie - au colaborat cu Jamie Foxx,Ty Dolla $ign, Mary J. Blige, Justin Timberlake şi Jaden Smith. Iniţiatorii proiectului au spus că noul single şi videoclipul acestuia, lansate miercuri, ”îndeamnă omenirea la calm şi cere cetăţenilor lumii să oprească ura şi violenţele care au avut ca rezultat pierderea multor vieţi omeneşti”.

Black Eyed Peas este un grup american de muzică hip-hop/R&B şi pop/dance, originar din Los Angeles, California, înfiinţat în 1995. Grupul a lansat şase albume de studio, care s-au vândut în peste 76 de milioane de copii pe plan mondial. Formaţia americană a câştigat numeroase premii şi trofee internaţionale, inclusiv șase premii Grammy şi opt American Music Awards. Grupul Black Eyed Peas a susţinut ultimul concert în februarie 2011, la gala Super Bowl.