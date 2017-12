Black Eyed Peas va cânta în pauza galei Super Bowl 2011

Trupa Black Eyed Peas va susţine un concert în pauza finalei campionatului american de fotbal Super Bowl, pe 6 februarie 2011. Black Eyed Peas şi-a lansat, joi, cel mai recent material discografic, intitulat ”The Beginning”, iar fanii care cumpără CD-ul vor avea şansa de a vedea trupa cântând live în pauza finalei Super Bowl. Trupa americană a interpretat piesa ”The Time (Dirty Bit)”, primul extras pe single de pe noul album, duminică, în cadrul galei American Music Awards. Această piesă reprezintă o remixare a refrenului celebrei piese din anul 1987 ”(I\'ve Had) the Time of My Life” de pe coloana sonoră a filmului ”Dirty Dancing”.

Posibilitatea de a cânta în pauza Super Bowl este considerată o şansă imensă pentru artiştii invitaţi, datorită imensei popularităţi de care se bucură acest meci de fotbal în rândul publicului american. În 2009, peste 153 de milioane de telespectatori din SUA au vizionat recitalul susţinut de trupa britanică The Who în pauza galei Super Bowl. Nume sonore precum U2, Bruce Springsteen, Tom Petty, Prince, The Rolling Stones sau Paul McCartney au concertat cu ocazia acestui eveniment, în ultimii ani. A 45-a ediţie Super Bowl va avea loc pe data de 6 februarie, pe Cowboys Stadium din oraşul Arlington, statul american Texas.