Black Friday - ziua marii păcăleli naționale

08:31:14 / 21 Noiembrie 2015

Atentie si la magazinul LEONARDO !!!!!

In septembrie am cumparat o pereche de pantofi de la magazinul Leonardo ,situat langa Tomis Mall, si m-au costat 70 ROL . Acum au reduceri de pana la 80 % , dar aceiasi pereche de pantofi este la acelasi pret , dupa ce au marit pretul de doua ori , sa poata ajunge cu asa zisa reducere la 80 %. Am mai vazut si anul trecut aceleasi nereguli si cand am sesizat pe cei din magazin , raspunsul a fost ca nu ma intereseaza ce fac ei. Asa se intampla cu asa zisele reduceri care pacalesc cumparatorii si nimeni nu ia nicio masura , chiar si cei de la OPC , se fac ca ploua !!!