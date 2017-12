Black Friday 2018, monitorizat de Consiliul Concurenței

Ediția din acest an a Black Friday va fi monitorizată atât de Protecția Consumatorilor, cât și de Consiliul Concurenței, care se vor asigura că retailerii oferă reduceri pe bune și nu fac manevre publicitare sau artificii de preț. Concurența spune că, după încheierea celui mai așteptat eveniment de shopping, va elabora și un raport amplu cu privire la comerțul online din România.

An de an, de Black Friday, consumatorii se plâng că reducerile anunțate nu sunt reale sau că retailerii majorează prețurile cu câteva zile înainte de marele eveniment de shopping, pentru a oferi apoi „discounturi“. Tocmai de aceea, în acest an, atât Protecția Consumatorilor (ANPC), cât și Consiliul Concurenței (CC) vor verifica aleatoriu ofertele făcute de magazinele online și reducerile în cauză. „Nu vrem să omorâm Black Friday, nu vrem să omorâm comerţul electronic. Vrem să ne asigurăm că funcţionează bine și să vedem cum poate fi îmbunătăţit. La ce ne uităm? Trebuie să vedem dacă reducerile sunt reale, dacă se respectă legislaţia, care spune că, dacă ai făcut o reducere, ai ca reper un preţ care a fost real şi a funcţionat o perioadă îndelungată de timp“, a declarat, într-o emisiune televizată, șeful CC, Bogdan Chirițoiu. El a precizat că, după Black Friday, instituția pe care o conduce va elabora și un raport cu privire la comerțul electronic. Anul acesta, Vinerea Neagră are loc la 17 noiembrie, însă comercianții au anunțat deja cel puțin șapte zile legate de reduceri. Potrivit ANPC, cumpărăturile de Black Friday pot fi făcute în siguranţă dacă: citiţi cu atenţie caracteristicile produsului; verificaţi dacă produsul corespunde cu adevărat dorinţelor şi nevoilor dvs.; verificaţi stocul existent (pentru comerţul online); verificaţi preţul afişat pe site şi dacă acesta este integral (conţine sau nu TVA), dacă preţul include şi costul de livrare etc; verificați preţurile, deoarece există site-uri care afişează preţuri comparative pentru acelaşi produs. De asemenea, e important de reținut că vânzările cu preţ redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, promoţie), trebuie să respecte mai multe reguli de fixare şi publicitate a preţurilor - astfel, orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse identice; preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă, iar acesta este cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare, în ultimele 30 zile.