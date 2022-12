Black Friday 2022 - campanie contra inflatiei, cu reduceri de pana la 90%

Magazinul online de tip discounter pretzmic.ro, cu 11 ani de experiență în sectorul românesc de comerț electronic, a anunțat campania de Black Friday din acest an. Marile promoții vor lua startul pe data de 11 noiembrie 2022, ora 00:00, urmând să continue până la finalul lunii.

Fiind un context special în acest an, în care inflația majoră, războiul din apropiere și criza din domeniul energiei pun presiune pe situația financiară a tuturor, retailerul online pretzmic.ro a făcut eforturi pentru a pregăti o campanie de Black Friday cât mai amplă și mai avantajoasă pentru clienți, în ciuda tuturor provocărilor economice.

"Ne-am pregătit stocurile din timp, am căutat soluții cât mai bune de transport, furnizori noi, am negociat oferte cât mai bune și am sacrificat o parte din marja noastră de profit pentru a putea oferi publicului oferte de Black Friday chiar peste așteptări. Facem totul posibil pentru a continua politica noastră low cost", explică reprezentanții magazinului online de ceasuri de mână, gadgeturi, accesorii IT și fashion, produse utile pentru casă, timp liber, îngrijire personală și multe altele.